MBZUAI dévoile des opportunités uniques pour façonner l’IA

La MBZUAI, première université mondiale dédiée à l’intelligence artificielle, vient d’annoncer l’ouverture des admissions pour l’automne 2026. En effet, située à Abou Dabi, elle accueille des étudiants du monde entier afin de façonner l’avenir de l’IA. Par ailleurs, les candidatures sont attendues pour ses programmes de premier, deuxième et troisième cycles. Chaque étudiant passionné par l’innovation a désormais une chance unique de rejoindre une institution prestigieuse et tournée vers l’avenir.

Les nouveaux programmes innovants proposés par MBZUAI

La MBZUAI enrichit son offre académique en élargissant ses formations pour l’automne 2026. L’université propose désormais un Bachelor of Science en intelligence artificielle, avec des spécialisations en ingénierie ou en commerce. À cela s’ajoutent de nombreux masters, tels que le Master en intelligence artificielle appliquée ou ceux en biologie computationnelle, vision par ordinateur et robotique. Les doctorats sont aussi variés : apprentissage automatique, interaction humain-machine, ou encore traitement du langage naturel. Cette diversité attire des talents souhaitant explorer tous les domaines de l’IA.

Calendrier des admissions pour l’automne 2026 à la MBZUAI

Les dates à retenir sont claires et permettent de planifier sa candidature sereinement :

Ouverture des candidatures : 1er septembre 2025

1er septembre 2025 Date limite anticipée premier cycle : 15 novembre 2025

15 novembre 2025 Date limite ordinaire premier cycle : 30 avril 2026

30 avril 2026 Délai de priorité master et doctorat : 15 novembre 2025

15 novembre 2025 Dernier délai master et doctorat : 15 décembre 2025

Chaque dossier est étudié dès sa réception. L’université encourage donc les candidats à postuler rapidement pour optimiser leurs chances.

Déposer une candidature à la MBZUAI reste simple et accessible. Voici les étapes à suivre :

Se rendre sur le site officiel de la MBZUAI. Sélectionner le programme qui correspond à son projet. Remplir le formulaire en ligne pour le premier, deuxième ou troisième cycle. Joindre les pièces justificatives nécessaires : diplômes, relevés de notes, etc. Valider son dossier de candidature avant la date limite indiquée.

Un accusé de réception confirmera la prise en compte du dossier. L’université annoncera les offres d’admission aux dates fixées.

Pour conclure, la MBZUAI confirme sa place de leader dans l’enseignement de l’IA. Elle invite ainsi les talents du monde entier à saisir cette opportunité. En outre, ses programmes variés et son processus d’admission transparent font de cette université un choix incontournable pour les passionnés d’innovation et de technologie.

