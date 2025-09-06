Actualités

Eureka FloorShine 880 : des performances remarquables pour un nettoyage sans effort

Le nouvel Eureka FloorShine 880 promet un nettoyage puissant et pratique pour la maison.

Eureka frappe fort à l’IFA 2025 avec un nouveau produit phare. Le FloorShine 880 promet un nettoyage sans effort et des innovations uniques. Cette sortie réaffirme l’engagement d’Eureka pour l’excellence en matière de nettoyage domestique.

Découvrez le nouvel aspirateur Eureka FloorShine 880 à l’IFA 2025

Présenté à Berlin lors du célèbre salon IFA, le Eureka FloorShine 880 attire tous les regards. Ce nouvel aspirateur eau et poussière vise à rendre le ménage plus simple et efficace. Grâce à une aspiration puissante de 24 000 Pa, il élimine la saleté même dans les endroits difficiles d’accès. Sa brosse tourne à 450 tr/min pour un résultat impeccable, et son design à 180° permet de nettoyer sous les meubles facilement. Aucune zone n’est oubliée grâce au nettoyage sur trois côtés, garantissant des finitions soignées le long des murs et des meubles.

Un nettoyage puissant et hygiénique pour toute la maison

Le FloorShine 880 ne mise pas seulement sur la performance. Il innove aussi avec son système d’autonettoyage à l’eau chauffée à 100 °C. Cela permet de dissoudre les graisses efficacement. Ensuite, un séchage à 75 °C évite les odeurs et la moisissure. Un module de désodorisation intégré au réservoir d’eau usée élimine les mauvaises odeurs de façon durable. Ainsi, vous profitez d’un lavage parfaitement hygiénique à chaque utilisation. De plus, le réservoir d’eau propre placé au-dessus de la brosse garantit une pression constante pour venir à bout des taches les plus tenaces.

Des innovations pour simplifier et optimiser votre quotidien

Grâce à la technologie d’autopropulsion bidirectionnelle, l’aspirateur avance ou recule d’une simple pression. Cela rend le maniement encore plus intuitif et limite les efforts. Ce système, véritable révolution, rend le nettoyage beaucoup plus fluide et agréable. Le design ergonomique du FloorShine 880 facilite la prise en main et assure une couverture efficace de toutes les surfaces.

Le Eureka FloorShine 880 sera disponible en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne dès la fin 2025, à 579 €. Avec ses technologies avancées, il s’annonce comme un allié indispensable pour les foyers exigeants. Eureka affirme encore son statut de pionnier du nettoyage, proposant des solutions innovantes adaptées à nos besoins du quotidien.

