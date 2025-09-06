Actualités

LiftForward Australia facilite l’achat malin de produits Apple

LiftForward Australia propose un financement flexible pour acheter Apple chez Officeworks.

Une nouvelle ère s’ouvre pour les clients australiens grâce à l’arrivée de LiftForward Australia. Cette plateforme révolutionne la manière d’acheter des produits Apple dans les magasins Officeworks et en ligne. Découvrez comment cette solution de financement intégré change la donne pour les amateurs de technologie.

Une nouvelle façon d’acheter Apple avec LiftForward Australia

Le programme Officeworks Upgrade+ propose aux clients une méthode simple pour accéder aux derniers produits Apple. Grâce à la plateforme de LiftForward, il devient possible d’acheter un iPhone, un MacBook, un iPad ou une Apple Watch sans frais initiaux. Ce service réduit les barrières financières et simplifie l’accès à la technologie la plus récente.

Intégration entre Officeworks Upgrade+ et Latitude Financial

Le partenariat entre Officeworks, Latitude Financial Services et LiftForward assure une expérience fluide. Les clients éligibles peuvent utiliser leur carte de crédit Latitude pour adhérer au programme. Ils profitent alors d’un paiement mensuel facile à gérer. À la fin du plan Upgrade+, ils peuvent choisir de :

  • Mettre à niveau leur appareil,
  • L’échanger,
  • Ou le conserver selon des critères d’éligibilité.

Cette flexibilité permet à chacun de personnaliser son expérience selon ses envies et besoins.

Les avantages du financement intégré pour les clients australiens

La plateforme associée propose une expérience client cohérente entre le magasin et Internet. Grâce à LiftForward Australia, les clients bénéficient d’options comme la gestion du cycle de vie de leur appareil et l’accès à des offres groupées, par exemple Apple One Family ou une protection AppleCare optionnelle. Le financement intégré répond à la tendance actuelle du marché, avec plus d’accès par abonnement et moins de contraintes à l’achat.

En résumé, LiftForward Australia redéfinit l’achat de produits Apple chez Officeworks. Grâce à cette innovation, chaque client peut profiter de solutions souples, pratiques et transparentes, tout en accédant aux avancées technologiques d’Apple. C’est une nouvelle étape pour faciliter la vie des consommateurs souhaitant rester à la pointe de la technologie.

