Test – Ecojoko, l’assistant qui vous fera faire des économies

Ecojoko est un assistant d’économie d’énergie produit par la start-up portant le même nom. Cet assistant connecté permet de suivre sa consommation d’énergie en temps réel et ainsi réaliser des économies tout en prenant conscience de sa consommation.

Unboxing

Le pack Ecojoko contient l’assistant Ecojoko et son alimentation, mais également un capteur, un câble RJ45 ainsi que des vis et chevilles afin de pouvoir fixer l’assistant sur un mur.

BANDEAU PUBLICITE

Ecojoko – Assistant et capteur

Ecojoko – Capteur

Design

L’assistant Ecojoko possède un design assez simple, mais qui a son charme. Il est possible de le laisser poser sur un meuble ou autre grâce à son pied fixer dessus. L’assistant est tout de même plus « classe » en étant fixé au mur. De plus, cela évitera de le faire tomber par mégarde. Il est assez petit et ne se fera pas remarquer au premier abord quand on entre dans la pièce où il se trouve. Il saura se fondre dans le décor comme on dit !

Sur la face avant, on retrouve les indicateurs de consommation en temps réel ainsi que le pourcentage des économies réalisées, lui aussi en temps réel. À l’arrière de l’assistant se trouvent le connecteur RJ45 et la prise pour l’alimentation. Rappelons que l’assistant Ecojoko est compatible WiFi et ainsi s’affranchir de tout câble qui pourrait gêner autant visuellement que physiquement !

Publicité

Ecojoko – Assistant

Le capteur (qui va permettre le relevé de l’activité) est quant à lui composé du capteur, qui est lui-même relié à une « base » qui transmettra les informations à l’assistant.

Caractéristiques

Montage

Ecojoko va permettre de suivre sa consommation électrique en temps réel et ainsi se rendre compte du gaspillage énergétique que nous pouvons effectuer. L‘intelligence artificielle qu’il embarque permet de donner la consommation des différents types d’appareils à partir d’un seul capteur. Ce capteur est placé sur le compteur électrique de l’habitation (que ce soit maison ou appartement).

Ce capteur va alors relever les signaux électriques émis au niveau du disjoncteur et les algorithmes vont faire leur travail. En effet, Ecojoko a mis au point une technologie qui permet d’identifier le type d’appareil suivant sa signature électrique. Chaque appareil émet une signature électrique qui lui est propre, le capteur va voir ces signatures et les différencier grâce aux algorithmes. Ainsi un frigo n’a pas la même signature qu’un lave-vaisselle.

Ecojoko – Signal de différents appareils

Une fois déballé, il suffira de se laisser guider par l’assistant Ecojoko. L’application (portant le même nom) sera à télécharger afin de suivre vos consommations, économies et autres. Quelques problèmes de connexion de l’assistant à Internet ont été rencontrés lors de ce test. En effet, l’assistant ne reconnaissait pas la connexion qu’elle soit Wifi ou Ethernet. Après de nombreux essais, la connexion a pu être établie et ainsi lancer la machine ! Il faudra alors suivre les étapes détaillées sur l’application afin de paramétrer l’assistant. Une fois l’assistant connecté, Ecojoko vous demandera d’installer le capteur sur le compteur électrique. Pour ce faire, rien de plus simple, il faut coller le capteur sur le dessus du compteur et le tour est joué (à noter que le capteur est relié à un boîtier qui permettra d’envoyer les données à l’assistant et d’effectuer les algorithmes et que ce boîtier est équipé de piles).

Ecojoko – Capteur sur compteur

Application

Une fois tout ce beau monde installé, le capteur va remonter les informations de consommation du foyer. La puissance actuelle du foyer est disponible sur l’assistant et permet d’avoir une visualisation constante sur la consommation électrique.

Ecojoko – Accueil assistant

Le capteur Ecojoko ne capte pas que la consommation électrique, il prend également en compte la température et l’humidité de la pièce où il se trouve, le tout se retrouvant sous forme de graphique sur l’application !

Ecojoko – Graphique de températures

Ecojoko – Graphique d’humidité

L’analyse de la consommation permettra de voir quels types d’appareils consomment le plus au sein du foyer et ainsi vous sensibiliser. De nombreuses « missions » qui vont dans ce sens sont d’ailleurs proposées afin de faire des économies, mais également afin d’avoir de bons réflexes quant au gaspillage que chaque personne peut faire sur l’année.

Ecojoko – Missions

Sur les graphiques de consommations, on peut voir la consommation des appareils en cours d’utilisations, mais également ce qu’ils consomment quand ils sont en veille. Et oui, ne l’oublions pas, un appareil en veille est un appareil qui consomme de l’électricité.

Publicité

Ecojoko – Graphique electrique

Grâce à toutes ces données en temps réel et toutes les astuces proposées dans les missions, il n’y aura plus d’excuses pour ne pas faire d’économies et surtout moins de gaspillage !

Prix

Le Ecojoko est annoncé au prix de 199€ mais il est également possible de le louer pour le prix de 79€ par an !

Conclusion

En conclusion, le Ecojoko se trouve être un allié de poids pour se rendre compte de tout ce que l’on peut consommer au quotidien. Notre consommation électrique n’est pas quelque chose de perceptible à l’oeil nu, maintenant si. Le fait d’avoir les données de consommation du foyer fait prendre conscience de tout le gaspillage énergétique que l’on peut faire au quotidien, même sans le vouloir ! Le Ecojoko est a 199€ sur le site officiel, alors si vous aussi vous voulez faire des économies et être écoresponsable au passage, GO ECOJOKO !

Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre directement sur le site de Ecojoko.

Ecojoko 199€ 7.8 Connectivité 7.0/10

















Capteur 7.0/10

















Sensibilisation 9.0/10

















Economie 8.0/10

















Points positifs Lutte contre le gaspillage

Economies

Visuel sur sa consommation en temps réel Points négatifs Capteur pas tout le temps détecté Achetez votre Ecojoko !