Apple AirPods 3 : Une date de sortie repoussée pour les écouteurs

Aperçus en images il y a quelques semaines et pressentis pour être présentés dans les prochains jours, les nouveaux écouteurs sans fils d’Apple mettraient encore du temps à se révéler au public. Selon l’analyse d’un expert, agréé auprès de la marque à la pomme, les AirPods 3 ne seraient pas prêts d’arriver car leur production n’aurait pas encore commencé et ne devrait pas l’être avant trois (03) mois au moins. Le délai le plus proche est fixé à la fin de l’année 2021.

Les AirPods 3 ne seront pas de sitôt

Après les rumeurs intenses qui ont circulé au sujet des nouveaux AirPods d’Apple, on s’attendait à voir l’accessoire être lancé avant la fin de ce mois. Finalement, le grand public devra patienter encore quelques mois avant de toucher du doigt les AirPods 3. En effet, de nombreux facteurs auraient contraint, le plus réputé des analystes en prédiction sur évènements de la Firme de Cupertino, à revoir ses estimations. L’expert informe que le lancement de la production en masse de la troisième génération d’AirPods serait reporté de plusieurs mois (troisième trimestre 2021) par Apple. Une révision du délai de fabrication qui impactera irrémédiablement la sortie officielle la date à laquelle l’on espérait voir les écouteurs sans fils disponibles sur les sites de distribution. Les livraisons ne se feraient donc pas avant le dernier mois de l’année, au plus tôt.

Le lancement officiel des AirPods 3 serait finalement repoussé à une date ultérieure dans le calendrier annuel d’Apple. La faute à une production de masse pas encore débuté en raison des réalités vécues par la deuxième génération d’AirPods sur le marché. En effet, les écouteurs sans fils n’auraient pas un franc succès auprès des clients. Ses dernières unités expédiées (90 millions) pour vente, l’année dernière, auraient connu près de 13% d’exemplaires invendus (12 millions). Une conjoncture qui pourrait s’expliquer par la présence de concurrents farouches qui proposent des alternatives souvent plus abordables. Mais, la Firme de Cupertino souhaiterait redynamiser les ventes en offrant un produit plus compétitif avec l’AirPods 3. Elle repenserait donc certaines fonctionnalités à y implémenter.

