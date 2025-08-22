Actualités

Tales of Xillia : le JRPG culte revient enfin sur consoles et PC en Remastered

Deux héros, un seul destin. Plus de dix ans après sa sortie initiale sur PlayStation 3 et deux ans après le premier projet Tales Remastered, Tales of Xillia s’apprête à faire son grand retour. Considéré comme l’un des épisodes les plus appréciés de la franchise, le titre s’offre une nouvelle jeunesse avec Tales of Xillia Remastered, disponible prochainement sur toutes nos machines.

Tales of Xillia Remastered : un remaster très attendu

Depuis quelques années, Bandai Namco commence à remasteriser progressivement bon nombre de ses anciens jeux Tales of. Tales of Vesperia: Definitive Edition a été le premier à bénéficier d’une sortie sur les consoles modernes. Puis, c’était au tour de Tales of Graces f Remastered de rejoindre les rangs, plus tôt cette année. Et hier, le compte X de Tales of a annoncé le retour d’un ancien titre, sous la forme de remaster : Tales of Xillia. 

Le choix de Tales of Xillia Remastered n’est pas anodin. Sorti en 2011 au Japon puis en 2013 en Europe, le titre avait marqué les esprits par son système de combat nerveux, sa narration à deux points de vue – Jude et Milla – et son univers riche mêlant fantasy et technologie. Ce remaster représente donc une occasion rêvée de le redécouvrir dans des conditions techniques modernisées.

Appréciez la bande-annonce de présentation du jeu : 

Visuellement, le jeu profite d’un lifting complet, avec des textures retravaillées, un rendu plus net et une meilleure fluidité. Sur PS5 et Xbox Series X, Tales of Xillia Remastered tournera en 4K à 60 images par seconde, tandis que les configurations PC les plus puissantes pourront atteindre les 120 fps. Même la Xbox Series S et la Switch auront droit à des optimisations adaptées. 

Au-delà de la technique, Bandai Namco a intégré plusieurs options de confort modernes. Parmi eux, il y a la sauvegarde automatique, l’accès anticipé à la boutique Grade Shop et les icônes de destination pour guider les joueurs vers leurs objectifs. Tous les DLC d’époque seront également inclus, à l’exception de quelques costumes sous licence.

Tales of Xillia Remastered sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 31 octobre 2025.

