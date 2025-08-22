Pudu MT1 Max, l’innovation qui transforme le nettoyage intelligent

Le Pudu MT1 Max vient d’être lancé par Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service. Ce robot de nettoyage nouvelle génération promet de révolutionner l’entretien des grands espaces complexes grâce à l’intelligence artificielle et à la perception 3D. Découvrons ensemble les atouts majeurs de cette innovation.

La technologie 3D et l’intelligence artificielle au service du nettoyage

Le Pudu MT1 Max se distingue par une technologie avancée de perception 3D. Grâce à un LiDAR 3D et à plusieurs capteurs, il analyse son environnement au centimètre près. Il reconnaît les obstacles et planifie ses trajets en temps réel, ce qui optimise chaque passage. Même dans la pénombre ou la poussière, il maintient une navigation précise. L’intelligence artificielle du robot affine le nettoyage en identifiant les déchets, s’adaptant selon leur nature pour une efficacité imbattable.

Des performances de nettoyage automatisées et haute précision

Les performances du Pudu MT1 Max ne se limitent pas à la technologie. Son architecture bipuce double la puissance de calcul, rendant la reconnaissance des déchets plus rapide. Le robot adapte automatiquement son mode de nettoyage selon la taille des débris. Son système de vibration interne garde les filtres propres, prolongeant leur durée de vie. Avec une largeur de nettoyage de 70 cm et une poubelle de 35 litres, il assure un entretien constant, même sur de grandes surfaces.

Sécurité renforcée et navigation intelligente dans les grands espaces

La sécurité est au cœur du Pudu MT1 Max. Son système d’évitement optimisé prévient toute collision, qu’il s’agisse de véhicules, piétons ou animaux. Ce robot franchit des environnements difficiles tout en restant protégé grâce à la certification IP54 contre la poussière et l’eau. Sa balise lumineuse améliore sa visibilité, limitant les risques pour tous les usagers du site. Enfin, son autonomie et la recharge automatique permettent une utilisation continue, de jour comme de nuit.

En résumé, le Pudu MT1 Max s’impose comme une solution innovante pour le nettoyage des grands environnements. Doté d’une technologie de pointe, il allie intelligence, fiabilité et sécurité. Voilà une nouvelle génération de robots conçue pour simplifier la vie des professionnels et offrir des espaces toujours plus propres et sûrs.

