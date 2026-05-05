Instagram durcit le ton : l’algorithme va pénaliser les photos et carrousels non originaux

Meta franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre le contenu dupliqué. En effet, le géant des réseaux sociaux vient de déployer une mise à jour majeure de son algorithme de recommandation sur Instagram. Cette évolution cible désormais spécifiquement les photos et les carrousels, après avoir déjà encadré le format Reels. L’objectif est de valoriser les créateurs authentiques au détriment des comptes qui se contentent de repartager le travail d’autrui.

Une extension des sanctions aux formats statiques

Instagram applique désormais aux images fixes et aux carrousels les restrictions de visibilité instaurées en 2024 pour les vidéos courtes. Concrètement, l’algorithme de recommandation écarte systématiquement les publications jugées « non originales » des espaces de découverte comme l’onglet Explorer ou les suggestions du fil d’actualité. Cette mesure impacte directement la croissance des comptes, car leurs contenus n’atteignent plus de nouvelles audiences en dehors de leurs abonnés actuels.

Pour garantir une présence optimale sur la plateforme, les utilisateurs doivent privilégier la création pure. Si vous cherchez à dynamiser votre profil, vous pouvez par exemple découvrir comment créer un collage photo sur Instagram pour vos stories. Il s’agit d’une technique qui permet d’apporter une touche personnelle à vos compositions.

La plateforme vise principalement les « comptes agrégateurs« . Ces profils construisent leur audience en publiant massivement des contenus créés par d’autres. Selon les nouvelles directives de Meta, un compte qui partage principalement des Reels, des photos ou des carrousels sans modifications substantielles perdra son éligibilité aux recommandations.

Instagram définit la modification « substantielle » par l’ajout d’une valeur ajoutée réelle. Par exemple, une narration unique, des graphiques informatifs ou un montage créatif. À l’inverse, l’ajout d’un simple filigrane ou d’une bordure ne suffit plus pour considérer le contenu comme original. Meta précise que l’identification du créateur original reste une priorité, bien que la détection de la source primaire puisse s’avérer complexe pour les mèmes viraux issus d’autres réseaux.

Instagram met en place un système de réhabilitation sous 30 jours

Les comptes pénalisés ne sont pas condamnés de manière permanente. Instagram analyse l’activité des profils sur une période glissante de 30 jours. Par conséquent, un utilisateur dont la portée a été restreinte peut retrouver sa visibilité algorithmique s’il modifie ses habitudes de publication. Pour cela, la majorité des contenus partagés durant ce mois doit impérativement être originale.

Par ailleurs, les créateurs disposent d’outils pour suivre leur situation. Par exemple, l’onglet « Statut du compte » dans les paramètres permet de vérifier si les publications sont éligibles aux recommandations. En cas de désaccord avec une décision de l’algorithme, les utilisateurs conservent la possibilité de faire appel.

Cette exigence de qualité s’inscrit dans une stratégie globale de Meta pour monétiser et sécuriser ses plateformes. Parallèlement à ces changements techniques, l’entreprise continue de développer ses offres de services. Pour rappel, Meta a récemment lancé Instagram plus, un nouvel abonnement premium à petit prix pour offrir davantage de fonctionnalités aux utilisateurs engagés.

Meta souligne l’importance de la valeur ajoutée créative

Pour éviter les sanctions, les créateurs doivent transformer radicalement les éléments qu’ils reprennent. La simple mention du créateur original en légende ne protège plus contre la baisse de portée. Instagram encourage désormais l’utilisation de fonctionnalités natives comme le « Remix » ou l’intégration de commentaires vocaux et textuels qui apportent un contexte nouveau.

Cette politique favorise l’émergence de talents qui investissent du temps dans la production visuelle et intellectuelle. Elle force également les marques et les influenceurs à repenser leur stratégie éditoriale pour privilégier l’authenticité, pilier central de l’expérience utilisateur souhaitée par Meta en 2026.