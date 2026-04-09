TUTO – Comment créer un collage photo sur Instagram pour vos Stories ?

Instagram propose des outils natifs puissants pour personnaliser vos partages éphémères. L’une des fonctionnalités les plus appréciées permet de regrouper plusieurs clichés sur une seule et même image sans utiliser d’applications tierces. Dans ce tutoriel, on vous explique les méthodes officielles pour concevoir des compositions visuelles attrayantes et dynamiques.

Utiliser l’outil Layout pour une composition structurée

La méthode la plus directe repose sur la fonctionnalité Layout intégrée à l’interface de création. Cette option divise votre écran en une grille prédéfinie selon vos besoins.

Accéder au mode composition

Ouvrez l’application Instagram et faites glisser l’écran vers la droite pour activer l’appareil photo des Stories. Dans la barre d’outils située sur la partie gauche de votre écran, repérez l’icône ressemblant à un quadrillage. Sélectionnez cette option nommée Layout pour lancer le mode de création de collages.

Choisir la grille et capturer les images

Une fois le mode activé, une grille par défaut s’affiche. Vous pouvez modifier la structure de ce montage en appuyant sur l’icône de changement de grille sous le bouton de capture. Instagram propose des divisions allant de deux à six emplacements.

Prenez vos photos successivement pour remplir chaque case ou importez des éléments depuis votre galerie en appuyant sur l’icône de votre pellicule en bas à gauche. Par la suite, validez votre composition en appuyant sur le bouton central de confirmation une fois toutes les sections remplies.

Insérer des photos superposées avec l’outil Autocollant

Si vous préférez une disposition plus libre et moins rigide que la grille, l’outil « Ajout de contenu » offre une flexibilité totale. Cette technique permet de superposer des images et de les déplacer à votre guise sur l’écran.

Importer des images additionnelles

Commencez par prendre une photo de fond ou importez une image principale depuis votre bibliothèque. Appuyez ensuite sur l’icône des autocollants en haut de l’écran (le petit visage carré souriant). Faites défiler les options jusqu’à trouver l’autocollant de la galerie photo, représenté par un cercle contenant un aperçu de votre dernière image.

Personnaliser la mise en forme du collage

Sélectionnez la photo que vous souhaitez ajouter. Celle-ci apparaît alors par-dessus votre image de fond. Vous pouvez agrandir, rétrécir ou faire pivoter chaque élément avec vos doigts. En tapotant simplement sur l’image ajoutée, vous modifiez sa forme pour obtenir des angles arrondis, un cercle ou un carré. Répétez l’opération autant de fois que nécessaire pour enrichir votre montage.

Pour maintenir un compte sécurisé et performant tout en créant vos contenus, consultez également notre tuto pour désactiver Meta AI sur WhatsApp, Instagram et Facebook.

Finaliser et partager votre collage photo sur Instagram

Une fois votre mise en page terminée, vous disposez de tous les outils habituels d’Instagram pour parfaire le résultat.

Ajouter des éléments interactifs

Profitez de cette étape pour insérer du texte, des musiques ou des filtres qui lieront visuellement vos différentes photos. En effet, l’ajout de légendes pertinentes renforce l’engagement de votre audience et clarifie le message de votre Story.

Publier votre Story

Vérifiez une dernière fois le rendu final de votre montage. Si le résultat vous convient, appuyez sur le bouton « Votre Story » en bas à gauche ou envoyez-le directement à vos amis proches. Pour information, Instagram enregistre automatiquement ces compositions dans vos archives. Vous pourrez ainsi les réutiliser ou les mettre à la une ultérieurement.