Test – Darwin’s Paradox! : une aventure aussi surprenante que déroutante

Dans un paysage vidéoludique où les concepts originaux sont parfois noyés sous des mécaniques déjà vues, Darwin’s Paradox! attire immédiatement l’attention. Avec son titre évocateur et son univers inspiré du monde marin, on pourrait s’attendre à un jeu basé sur l’évolution et la transformation constante. Pourtant, la réalité est un peu différente et c’est justement ce qui rend l’expérience intéressante.

Manette en main, je me suis retrouvé face à un titre qui mise avant tout sur l’infiltration, la plateforme et l’exploitation des capacités naturelles d’un poulpe, plutôt que sur une progression façon RPG. Une proposition qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui a le mérite de proposer quelque chose de différent.

Un concept intriguant… mais trompeur

Difficile de ne pas penser à Charles Darwin en lançant Darwin’s Paradox!. Le nom du jeu laisse imaginer une mécanique centrale autour de l’évolution, de l’adaptation ou même d’un arbre de compétences.

Dans les faits, ce n’est pas du tout le cas.

Le jeu ne propose aucun système d’évolution libre. Pas de choix à faire, pas de capacités à améliorer selon son style de jeu, pas de mutations à débloquer en fonction de l’environnement. À la place, Darwin’s Paradox! adopte une approche beaucoup plus simple et finalement plus réaliste : vous incarnez un poulpe, avec ses capacités naturelles.

Et c’est tout.

Ces capacités ne sont pas personnalisables. Elles sont introduites progressivement au fil de l’aventure, souvent via le scénario, mais restent fixes. Ce choix peut surprendre, voire décevoir si l’on s’attendait à un gameplay évolutif, mais il permet aussi au jeu de garder une certaine cohérence.

Un poulpe aux capacités… naturelles

Le cœur du gameplay repose donc sur les aptitudes propres au poulpe. Et de ce côté-là, Darwin’s Paradox! fait plutôt du bon travail.

Au fil de l’aventure, j’ai pu exploiter différentes mécaniques :

Le camouflage , indispensable pour éviter les ennemis

, indispensable pour éviter les ennemis Le jet d’encre , utile pour se défendre ou créer une diversion

, utile pour se défendre ou créer une diversion La capacité à s’agripper aux surfaces , murs comme plafonds

, murs comme plafonds Une grande mobilité, notamment dans les environnements aquatiques

Ces éléments ne sont pas révolutionnaires en soi, mais ils sont bien intégrés dans le level design. Chaque zone est pensée pour exploiter ces capacités, ce qui donne lieu à des séquences de jeu assez variées.

Cependant, il faut être honnête : les mécaniques restent assez simples. On est loin d’un jeu qui multiplie les possibilités ou qui pousse l’expérimentation très loin. Darwin’s Paradox! préfère rester accessible, quitte à manquer parfois de profondeur.

Une aventure orientée infiltration et plateforme

Là où le jeu trouve vraiment son identité, c’est dans son mélange entre plateforme 2.5D et infiltration.

Très rapidement, j’ai compris que foncer tête baissée n’était pas une option. Les ennemis sont souvent plus puissants, et la survie passe avant tout par la discrétion.

Il faut donc :

Observer les déplacements ennemis

Se cacher au bon moment

Utiliser le décor à son avantage

Exploiter ses capacités avec précision

Certaines séquences demandent un bon timing, notamment lorsqu’il s’agit d’activer des mécanismes ou de traverser des zones surveillées.

J’ai particulièrement apprécié ces moments où tout s’enchaîne parfaitement : un camouflage réussi, un déplacement rapide, puis une fuite in extremis. Ce sont clairement les passages les plus réussis du jeu.

Une progression très encadrée

Contrairement à ce que l’on pourrait attendre d’un jeu portant ce nom, Darwin’s Paradox! propose une progression très linéaire.

Les capacités sont débloquées à des moments précis du scénario. On ne choisit rien, on ne personnalise rien. Le jeu nous guide d’un point A à un point B, avec quelques variations dans les situations proposées.

Ce choix a des avantages :

Une prise en main rapide

Une progression claire

Peu de risques de se perdre

Mais aussi des inconvénients :

Un manque de liberté

Une rejouabilité limitée

Peu d’impact des choix du joueur

Personnellement, j’aurais aimé un peu plus de profondeur, ne serait-ce que dans la façon d’aborder certaines situations.

Une direction artistique réussie

S’il y a bien un domaine où Darwin’s Paradox! brille sans discussion, c’est sa direction artistique.

Le jeu propose un univers très organique, presque dérangeant par moments, qui donne l’impression d’évoluer dans un monde vivant. Les textures, les animations et les environnements sont particulièrement soignés.

Le design du poulpe est lui aussi très réussi. Expressif, fluide dans ses mouvements, il contribue énormément à l’immersion.

On sent clairement une volonté de proposer une identité visuelle forte, et sur ce point, le pari est réussi.

Une ambiance sonore immersive

La bande-son accompagne parfaitement l’expérience. Les bruitages, souvent subtils, renforcent cette sensation d’évoluer dans un environnement naturel.

La musique, quant à elle, reste discrète, mais efficace. Elle souligne les moments de tension sans jamais devenir envahissante.

C’est typiquement le genre de travail que l’on remarque peu… mais qui fait toute la différence.

Une expérience accessible, mais parfois frustrante

Darwin’s Paradox! n’est pas un jeu particulièrement difficile, mais il peut se montrer exigeant sur certains passages.

Les phases d’infiltration, notamment, demandent de la précision. Une erreur peut rapidement coûter cher, et certains checkpoints peuvent sembler un peu éloignés.

Ajoutez à cela des mécaniques parfois sous-exploitées, et vous obtenez une expérience qui peut frustrer par moments. On sent que le jeu aurait pu aller plus loin, proposer plus de variété, ou approfondir certaines idées.

Ce que j’en pense

Je dois être honnête : Darwin’s Paradox! est un jeu qui m’a laissé un sentiment partagé.

D’un côté, j’ai vraiment apprécié :

Son univers

Sa direction artistique

Son approche basée sur les capacités naturelles

De l’autre, j’ai parfois eu l’impression qu’il manquait quelque chose. Un peu plus de profondeur, un peu plus de liberté, un peu plus d’ambition dans les mécaniques.

Le jeu reste agréable à parcourir, mais il ne va jamais aussi loin qu’il le pourrait.

Conclusion : un jeu original, mais pas révolutionnaire

Darwin’s Paradox! est un titre intéressant, qui mérite qu’on s’y attarde, ne serait-ce que pour son univers et son approche différente.

Si vous cherchez une expérience originale, accessible et visuellement réussie, vous pourriez y trouver votre compte. En revanche, si vous espérez un gameplay profond et évolutif, vous risquez d’être un peu déçu.