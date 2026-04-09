APL Logistics renforce son offre en Europe avec un centre innovant à Amsterdam

APL Logistics consolide sa présence en Europe avec l’ouverture d’un centre de distribution à Amsterdam. Cette initiative vise à mieux répondre aux besoins du marché européen. Grâce à cette nouvelle plateforme, l’entreprise optimise sa logistique pour ses clients dans les secteurs clés.

Ouverture d’un nouveau centre APL Logistics à Amsterdam

Le nouveau centre de distribution APL Logistics se situe dans le port d’Amsterdam. Cet emplacement stratégique permet de servir facilement les Pays-Bas et toute l’Europe occidentale. Avec ce site, APL Logistics répond à la demande croissante de ses clients européens.

Au total, l’entrepôt s’étend sur 10 200 m² et compte 13 quais de chargement. Il regroupe la gestion des commandes, l’exécution et la distribution dans un même lieu. Les clients bénéficient ainsi d’une infrastructure adaptée à des chaînes d’approvisionnement exigeantes.

Des installations innovantes pour optimiser la distribution

Ce centre est doté de nombreuses innovations pour la logistique. Parmi elles, on trouve des robots mobiles autonomes et un système de convoyeurs automatisé. La technologie permet une intégration directe avec les systèmes des clients.

Il offre aussi plusieurs services clés tels que :

Contrôle qualité

Étiquetage des prix

Préparation en magasin

Emballage sur mesure

Distribution à l’échelle EMEA

Grâce à ces services, APL Logistics apporte efficacité et visibilité à chaque étape.

Les avantages de la connectivité multimodale aux Pays-Bas

Situé dans l’Atlaspark, le centre profite d’une connectivité optimale : barge, rail, route et avion. Cette position facilite l’accès aux principaux ports, notamment celui de Rotterdam. Les clients profitent ainsi d’itinéraires flexibles et rapides pour leurs envois.

Cette connectivité réduit les délais et optimise les coûts de transport. Elle permet aussi de mieux s’adapter aux évolutions réglementaires et de répondre aux besoins du marché.

En somme, APL Logistics étend son réseau en Europe avec ce centre moderne à Amsterdam. Grâce à ses technologies innovantes et sa position stratégique, l’entreprise offre à ses clients des solutions logistiques fiables et performantes. Une avancée majeure pour leur compétitivité sur le marché international.

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