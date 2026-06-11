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StarCharge dévoile de puissantes innovations pour une énergie plus verte

il y a 23 heuresDernière mise à jour: 10 juin 2026
Temps de lecture 1 minute
StarCharge présente ses solutions énergétiques innovantes et son partenariat ANZ.

StarCharge, leader mondial dans l’univers de l’énergie intelligente, vient de marquer un tournant lors du SNEC 2026 à Shanghai. Avec ses nouvelles solutions innovantes et un partenariat stratégique en Australie et Nouvelle-Zélande, l’entreprise accélère la transition vers une énergie plus verte pour tous.

Les innovations StarCharge pour une énergie plus intelligente

Au SNEC 2026, StarCharge a dévoilé un large éventail de solutions d’énergie de nouvelle génération. Parmi les nouveautés, on découvre notamment un transformateur statique novateur. En effet, cet appareil permet une connexion directe à la moyenne tension et offre une alimentation à six voies. Ainsi, il est idéal pour les centres de recharge pour poids lourds et les centres de données spécialisés en intelligence artificielle.

La marque a aussi présenté son armoire électrique à immersion arctique refroidie par liquide de 720 kW. Ce système unique prolonge la durée de vie des équipements tout en réduisant les coûts à long terme.

Un partenariat stratégique pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande

StarCharge a signé un partenariat clé avec SolarJuice, leader australien des énergies renouvelables. Ce partenariat vise à propulser le marché australien et néo-zélandais vers une production énergétique plus durable.

  • Développement de projets d’énergie solaire
  • Déploiement de centrales électriques virtuelles (VPP)
  • Distribution de solutions StarCharge sur deux continents

Cette collaboration ouvrira la voie à des écosystèmes intégrés de stockage solaire, au bénéfice des clients locaux.

Nouvelles solutions de stockage et de recharge électriques

StarCharge élargit son offre avec un système solaire-stockage-recharge de 960 kW, tout-en-un. Cette plateforme réunit la production photovoltaïque, le stockage d’énergie et la distribution d’électricité. L’architecture à courant continu simplifie le déploiement des projets énergétiques et réduit la perte d’énergie.

Enfin, un conteneur de stockage d’énergie de 6,25 MWh est désormais disponible. Il utilise des batteries de haute capacité pensées spécialement pour renforcer le réseau et accompagner les centres de données.

En résumé, StarCharge affirme sa position d’acteur majeur de la transition énergétique mondiale. Ses innovations, associées à un partenariat fort avec SolarJuice, rendent l’énergie intelligente et accessible. Les nouvelles solutions de stockage et de recharge contribuent pleinement à un futur plus vert, plus fiable et mieux connecté pour tous.

Lisez notre dernier article tech : Audace coréenne à Vivatech 2026: des innovations percutantes redéfinissent l’efficacité B2B !

il y a 23 heuresDernière mise à jour: 10 juin 2026
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La rédac

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