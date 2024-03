Apple : Le programme d’auto-réparation s’étend aux derniers MacBook Pro et iMac équipés de M3

Apple a créé son programme de réparation en libre-service en 2022. Depuis lors, la firme à la pomme s’est efforcée d’y mettre progressivement ses produits. Récemment, l’entreprise y a aussi intégré ses MacBook Pro et iMac dotés de la puce M3.

Par conséquent, les propriétaires des derniers MacBook Pro et iMac alimentés par le système M3 pourront aussi utiliser Apple Diagnostics pour la réparation en libre-service sur leurs appareils. Pour information, cet outil Web permet aux utilisateurs finaux de bénéficier des mêmes informations que les prestataires de services agréés et des ateliers de réparation indépendants de l’entreprise.

Ce programme d’Apple prend déjà en charge les appareils iPhone et Mac

Selon Apple, ils pourront ainsi identifier les pièces défectueuses nécessitant une réparation. Mais, en plus, ils pourront également tester « la fonctionnalité et les performances optimales des pièces ». Pour information, ce programme d’auto-réparation est également disponible pour les appareils iPhone et Mac depuis 2023.

En outre, il semblerait qu’Apple s’est fixé pour objectif d’améliorer le processus de réparation du Mac. Son but serait de le rendre plus efficace grâce à des modifications des procédures de configuration du système.

En tout cas, à compter de ce mois de mars, les clients d’Apple n’auront donc plus à contacter l’équipe de Réparation Libre Service pour effectuer la dernière étape d’une réparation. Néanmoins, elle sera toujours disponible si lesdits clients ont besoin d’assistance.