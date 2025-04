Huasun Energy dévoile ses avancées solaires inédites à Intersolar

À l’occasion de Intersolar Europe 2025 à Munich, Huasun Energy attire l’attention du secteur solaire. Le fabricant mondial de modules HJT y dévoile des innovations qui repoussent les limites de l’efficacité solaire. Entre nouvelles technologies de pointe et produits adaptés à tous, la marque montre sa vision d’un futur énergétique plus propre et performant.

Présentation des innovations HJT de Huasun Energy à Intersolar Europe

Huasun Energy présentera deux innovations HJT de nouvelle génération lors du salon. De plus, ces avancées ouvrent de nouveaux horizons pour l’efficacité et l’application des panneaux solaires. Sur le stand A2.550, la gamme complète de modules à haute performance sera visible. En effet, ils exploitent la technologie exclusive zero busbar (0BB), reconnue pour son rendement élevé et sa solidité.

Les nouveaux modules solaires Kunlun et Everest en vedette

Le stand met en avant le nouveau module Kunlun Series G12-132. Il s’agit d’un module bifacial ultra-haut, conçu pour les installations photovoltaïques verticales. Sa bifacialité proche de 100% assure une production d’énergie optimale, notamment aux heures de pointe. La série Everest G12R séduit avec ses versions 132, 108 et 96 cellules. Grâce à des plaquettes innovantes et la technologie 0BB, ces modules offrent une densité de puissance remarquable pour différents usages, du résidentiel au tertiaire.

Agrivoltaïsme et design : des solutions adaptées à tous les besoins

Pour l’agrivoltaïsme, Huasun présente le module Agri-PV G12R-88 semi-transparent. En effet, celui-ci laisse passer 32 % de lumière, ce qui favorise la croissance des cultures tout en assurant une production d’énergie régulière. Par ailleurs, côté esthétique, le modèle HJT coloré G12R-96 se démarque. Il associe une transmission lumineuse élevée à un design élégant, ce qui le rend idéal pour les toits et bâtiments où performance et apparence vont de pair.

En résumé, Huasun Energy confirme son leadership sur le marché du solaire grâce à ses solutions innovantes. En unissant rendement, robustesse et adaptabilité, la marque offre des produits conçus pour répondre aux besoins énergétiques d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain. Les nouveautés présentées à Intersolar Europe 2025 ouvrent la voie à un avenir solaire plus performant et durable.

