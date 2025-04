Instagram utilisera l’IA pour détecter les jeunes utilisateurs qui mentent sur leur âge  

Instagram fait souvent l’objet de critiques sur le fait de laisser de plus en plus d’enfants et de préadolescents s’inscrire sur sa plateforme. Au vu de cette situation, le réseau social a récemment annoncé qu’il allait prendre des mesures pour évaluer l’âge véritable des utilisateurs. L’objectif étant d’éviter que les plus jeunes ne soient exposés aux dangers du web.

Des outils d’IA détecteront les jeunes utilisateurs à partir de différents signaux

Concrètement, l’application a annoncé qu’elle allait déployer des outils d’intelligence artificielle pour évaluer l’âge des utilisateurs et utilisatrices. Plus précisément, Instagram utilisera différents signaux pour détecter les utilisateurs qui auraient menti sur leur âge.

Meta, la maison mère d’Instagram, utilisera une collection de différents signaux collectés par la plateforme pour jauger de l’âge d’un utilisateur. Cela peut aller des messages souhaitant un « joyeux 16ème anniversaire » à des indices moins évidents comme les interactions avec certains contenus qui plaisent majoritairement à un jeune public.

Apparemment, l’idée n’est pas de bannir les utilisateurs qui prétendent être majeurs mais de les faire basculer sur des comptes plus sécurisés. Les comptes plus adaptés aux adolescents sont, par exemple, privés par défaut. Par conséquent, un inconnu ne peut pas leur envoyer des messages. De plus, ces comptes « ados » peuvent être placés sous la tutelle numérique de leurs parents.

Instagram veut protéger les jeunes utilisateurs

Pour rappel, les comptes ados existent depuis la fin 2024. Ils servent, notamment, à rassurer les parents sur l’activité en ligne de leurs enfants. De plus, ils existent aussi en raison des critiques récemment subies par Instagram. En effet, déjà en 2021, des documents internes ont révélé qu’un adolescent sur cinq estimait qu’Instagram nuisait à son estime de soi.

Par ailleurs, l’ancien commissaire européen, Thierry Breton, avait récemment ouvert une enquête sur Meta. Il s’est effectivement dit inquiet des « effets négatifs sur la santé mentale et physique des jeunes utilisateurs européens ». Face à cela, Instagram tente ainsi de renforcer la sécurité des adolescents sur son réseau. La plateforme a également annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante pour évaluer les impacts négatifs de l’application sur les plus jeunes.