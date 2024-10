Meta relance la reconnaissance faciale sur Facebook et Instagram

Trois ans après avoir retiré la reconnaissance faciale de Facebook, Meta revient sur cette décision. Cette technologie arrivera sur Facebook et Instagram pour lutter contre les fraudes. Mais aussi pour simplifier la récupération de comptes piratés. Meta promet que les données faciales seront immédiatement supprimées après leur utilisation et ne serviront qu’à des fins de sécurité.

Détection des publicités frauduleuses utilisant l’image de célébrités et personnalités publiques

Meta commence par utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les publicités frauduleuses impliquant des célébrités. Ces publicités « appâts à célébrités » attirent souvent les internautes. En effet, elles utilisent des visages connus pour promouvoir des escroqueries. Désormais, grâce à cette technologie, Meta pourra comparer les visages des publicités avec les photos de profil des personnalités publiques sur Facebook et Instagram. S’il y a correspondance, Meta bloquera l’annonce.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée à un groupe limité de personnalités publiques. Toutefois, Meta prévoit d’étendre ce service dans les semaines à venir. Malgré tout, les utilisateurs auront la possibilité de se soustraire à cette mesure de protection.

Amélioration de la récupération de compte avec la reconnaissance faciale

Meta teste également la reconnaissance faciale pour simplifier la récupération des comptes. Face aux piratages récurrents sur ses plateformes, l’entreprise propose désormais une fonctionnalité de « selfie vidéo ». Cette option permettra aux utilisateurs de télécharger une courte vidéo d’eux-mêmes. Meta comparera ensuite ce selfie avec les photos de profil existantes pour vérifier l’identité de l’utilisateur. Ce système est principalement destiné à ceux qui perdent l’accès à leur compte. Ou encore, à ceux dont le compte est compromis par des pirates.

Toutefois, cette méthode ne fonctionnera pas pour tous les types de comptes. Par exemple, les pages d’entreprise qui n’utilisent pas de photos de personnes devront se tourner vers les méthodes de récupération traditionnelles déjà disponibles sur Facebook et Instagram.

Une protection contre les pirates plus rapide et efficace

Meta a conçu ces nouveaux outils pour rendre plus difficile la tâche des pirates qui tentent de contourner les systèmes de sécurité existants. Selon Monika Bickert, vice-présidente de la politique de contenu chez Meta, ces solutions offrent un processus de vérification en temps réel beaucoup plus rapide et précis qu’un examen manuel. Meta espère que ces nouvelles fonctionnalités rendront la protection des utilisateurs plus efficace contre les menaces en ligne.

Malgré ces avantages, la technologie ne sera pas disponible immédiatement partout. Des discussions sont encore en cours avec les régulateurs au Royaume-Uni, dans l’Union européenne ainsi que dans certains États américains comme l’Illinois et le Texas. Meta espère pouvoir déployer ces nouvelles fonctionnalités mondialement d’ici 2025.