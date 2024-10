La Chine réussit une transmission vidéo HD de 1,2 km grâce à la technologie terahertz

Entre septembre et octobre 2024, la Chine a réalisé une avancée impressionnante dans le domaine des télécommunications. Pour la première fois au monde, des signaux vidéo haute définition ont été transmis sur une distance de 1,2 kilomètre grâce à la technologie terahertz. Ce test a eu lieu dans la région montagneuse du plateau de Qinghai-Xizang, à plus de 4 000 mètres d’altitude. Cette réussite ouvre des perspectives considérables pour l’évolution des réseaux 6G et des communications dans l’espace.

La technologie terahertz : Une révolution en devenir pour les réseaux sans fil et les communications spatiales

La technologie terahertz utilise des ondes entre les micro-ondes et l’infrarouge. Elle présente une bande passante beaucoup plus large que les systèmes actuels. Cela permet une vitesse de transfert de données bien supérieure. Un chercheur de l’Académie des sciences de Chine, Li Jing, a comparé cette avancée à une route passant de deux voies à six ou huit voies. C’est une révolution potentielle pour les communications terrestres, notamment pour le streaming vidéo en temps réel ou le transfert massif de données.

L’un des éléments-clés de cette réussite repose sur l’utilisation de récepteurs térahertz supraconducteurs. Ces dispositifs, ultra-sensibles, réduisent significativement les pertes d’énergie pendant la transmission. Cela permet de capter des signaux extrêmement faibles sur de longues distances, ce qui était jusqu’à présent un des plus grands défis à surmonter.

Des avancées majeures pour la 6G et l’exploration spatiale grâce à la transmission à très haut débit

La portée de cette technologie dépasse largement les communications traditionnelles. La transmission à très haut débit via les ondes terahertz pourrait jouer un rôle central dans les missions spatiales. Comment ? En facilitant les échanges de données entre l’espace et la Terre. En effet, la précision et la rapidité de cette technologie en font un atout essentiel pour les futures explorations interplanétaires et les communications entre aéronefs.

Malgré ces avancées, la technologie terahertz doit encore surmonter plusieurs obstacles. La réduction des coûts de production et la miniaturisation des équipements seront nécessaires avant un déploiement à grande échelle. Toutefois, cette percée confirme l’immense potentiel des ondes terahertz pour transformer le futur des réseaux et des échanges de données, aussi bien terrestres que spatiaux.