Apple Intelligence dans iOS 18.1 : voici comment rejoindre la liste d’attente

Les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence arrivent avec iOS 18.1. Cette mise à jour sera disponible la semaine prochaine et promet d’apporter une multitude d’améliorations. Cependant, l’accès à Apple Intelligence sera organisé par une liste d’attente. Pour ceux qui souhaitent être parmi les premiers à bénéficier de ces nouveautés, voici comment vous pouvez gagner du temps et rejoindre cette liste.

Un système de liste d’attente pour les utilisateurs d’iPhone compatibles

La mise à jour iOS 18.1 sera accessible sur plusieurs modèles d’iPhone. En particulier, l’iPhone 16, l’iPhone 16 Pro, l’iPhone 15 Pro et Pro Max. Toutefois, avoir un appareil compatible ne suffit pas. Pour utiliser Apple Intelligence, vous devrez passer par une liste d’attente mise en place par Apple. Une fois iOS 18.1 installé, allez dans les paramètres de votre iPhone et sélectionnez Paramètres > Apple Intelligence et Siri pour vous inscrire.

La durée de votre attente dépendra de la demande. Lors des périodes de bêta, les délais n’étaient pas très longs. Cependant, cela pourrait changer avec la sortie officielle de la mise à jour.

Rejoignez la liste d’attente d’Apple Intelligence dès aujourd’hui pour un accès anticipé

Pour maximiser vos chances d’accéder à Apple Intelligence rapidement, inscrivez-vous à la version bêta publique d’iOS 18.1. Apple a récemment publié la version bêta RC (release candidate). Cette dernière est presque identique à celle qui sera disponible pour tous les utilisateurs la semaine prochaine. En vous inscrivant à ce programme, vous aurez la possibilité d’accéder à iOS 18.1 avant tout le monde.

Cette version bêta est également compatible avec certains iPads et Macs. Autrement dit, si l’un de vos appareils passe la liste d’attente, tous ceux liés à votre compte iCloud profiteront également d’Apple Intelligence.

Installez la version bêta d’iOS 18.1 et devancez les autres utilisateurs d’iPhone

Une fois que vous aurez installé iOS 18.1 RC, vous pourrez rejoindre la liste d’attente d’Apple Intelligence immédiatement. Cela vous donnera un avantage sur les millions d’utilisateurs qui tenteront de s’inscrire à la liste la semaine prochaine. Vous bénéficierez d’une expérience fluide avec moins de bugs et de problèmes de performance.

En outre, si vous appréciez Apple Intelligence, vous serez prêt à installer la prochaine version bêta d’iOS 18.2. Cette dernière comportera encore plus de fonctionnalités d’intelligence artificielle, comme Genmoji.