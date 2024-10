Midjourney pourrait bien faire trembler Adobe

Midjourney est bien connu pour sa capacité à générer des images à partir de descriptions textuelles. Désormais, le service entre dans une nouvelle ère. En effet, il ne se limite plus à la création d’images générées par IA. Désormais, il s’essaye à l’édition photo avec un nouvel outil révolutionnaire. Ce changement stratégique pourrait bouleverser le marché dominé par Adobe avec ses logiciels populaires comme Photoshop.

Midjourney veut pouvoir modifier n’importe quelle image

Les outils d’édition photo assistés par IA sont déjà présents. Néanmoins, ils sont souvent limités à la modification d’images créées par l’intelligence artificielle elle-même. Midjourney va plus loin en permettant de modifier n’importe quelle image. Et ce, qu’elle soit générée par son IA ou non.

Le nouvel outil, qui sera lancé prochainement, introduit deux fonctions principales : la modification d’images téléchargées et la re-texturisation des objets. Tout cela grâce à une simple description textuelle.

Imaginez pouvoir changer la couleur d’un objet dans une photo ou modifier certains détails sans toucher à la structure originale. Ce serait une révolution pour les créateurs de contenu mais aussi pour les utilisateurs réguliers. Cependant, ce potentiel attire aussi des questions sur l’usage éthique de cette technologie. Le service compte en limiter l’accès à un groupe restreint dans un premier temps afin de prévenir tout abus.

Midjourney doit éviter les dérives et l’usage abusif des images éditées

Pour rappel, l’entreprise a déjà fait face à des mésusages de sa technologie par le passé. En mars 2023, l’entreprise avait dû suspendre l’accès gratuit à son service après la circulation de fausses images sur les réseaux sociaux. Pour ce nouvel outil, Midjourney prévoit une modération renforcée. Il y aura notamment des modérateurs humains et des IA plus avancées pour surveiller les dérives.

Afin de s’assurer que seules les bonnes pratiques soient encouragées, l’entreprise a même lancé un sondage auprès de sa communauté. Son objectif ? Sélectionner les utilisateurs qui bénéficieront d’un accès anticipé à cet outil. Le contrôle sera donc primordial pour que ce lancement se déroule en douceur, tout en évitant les erreurs du passé.

Midjourney s’attaque aussi à la vidéo et prépare des projets ambitieux pour l’avenir

Outre cette incursion dans l’édition photo, Midjourney a des projets bien plus vastes. L’entreprise travaille actuellement sur un modèle de génération vidéo. Le but serait de proposer plusieurs vidéos en basse résolution que les utilisateurs pourront ajuster à leur goût. David Holz, le PDG de Midjourney, a partagé des détails sur cette vision, insistant sur l’importance de la flexibilité et du contrôle créatif dans le processus.