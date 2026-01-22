MediCapture dévoile une avancée majeure dans l’IA vétérinaire

La société MediCapture marque un tournant dans les sciences vétérinaires avec son nouveau logiciel d’intelligence artificielle. En effet, ce lancement promet de révolutionner la collecte et l’analyse d’images, tout en simplifiant la vie des professionnels. Ainsi, une découverte de cette innovation, à la fois accessible et portable, s’annonce particulièrement prometteuse.

Les nouveautés de MediCapture pour l’imagerie vétérinaire en 2026

Cette année, MediCapture place la barre haut en présentant aiScope™ lors du VMX 2026 à Orlando. Ce logiciel pionnier fonctionne directement sur les systèmes MTR et MVR, rendant l’IA médicale disponible sans ordinateur externe. Grâce à aiScope™, les équipes peuvent détecter et classer des objets en temps réel. Les images sont analysées sans délai, simplifiant ainsi les procédures. Ce pas en avant transforme la formation et la pratique clinique, ouvrant de nouveaux horizons aux vétérinaires.

aiScope : l’IA médicale simplifiée sur les systèmes MTR et MVR

La force d’aiScope™ réside dans sa simplicité. Plus besoin de solutions complexes : tout se fait sur des appareils certifiés MTR ou MVR. Le logiciel génère automatiquement des boîtes de délimitation et des étiquettes sur chaque image. De futures mises à jour vont encore accélérer l’auto-annotation et l’export des données pré-étiquetées. Cela réduit le travail manuel et soutient l’apprentissage, aussi bien en salle d’opération qu’en formation.

Déploiement pilote d’aiScope™ et avantages pour la formation

Le déploiement débute lors des plus grands salons vétérinaires d’Europe et des États-Unis. Les universités et centres de recherche pourront tester la technologie jusqu’à la fin 2026. Cette phase pilote vise à affiner le logiciel et adapter ses fonctionnalités aux besoins du terrain. Grâce à la compatibilité open source, chaque établissement peut intégrer ses propres modèles IA. Ce choix favorise la collaboration et enrichit la base de données mondiale pour l’éducation vétérinaire.

Portabilité et accessibilité de l’IA sur le terrain avec MediCapture

Un autre atout fort réside dans la portabilité des systèmes MTR de MediCapture. Leur format compact permet de transporter l’IA même sur les missions les plus isolées. Alimenté par une simple batterie externe, l’appareil reste opérationnel pendant 8 heures. Les vétérinaires peuvent donc bénéficier de l’intelligence artificielle partout, pour toutes les espèces. Ce dispositif élargit l’accès à l’innovation technologique, même loin des grands centres urbains.

Pour résumer, MediCapture apporte une solution pratique et innovante avec aiScope™. Les professionnels vétérinaires accèdent plus facilement à la puissance de l’intelligence artificielle. Grâce à la simplicité d’utilisation et à la portabilité, cette avancée promet d’améliorer la qualité des soins et de la formation dans le monde entier.

