Actualités

MediCapture dévoile une avancée majeure dans l’IA vétérinaire

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 21 janvier 2026
2 minutes de lecture
MediCapture lance aiScope™, une IA portable dédiée à l'imagerie vétérinaire en 2026.

La société MediCapture marque un tournant dans les sciences vétérinaires avec son nouveau logiciel d’intelligence artificielle. En effet, ce lancement promet de révolutionner la collecte et l’analyse d’images, tout en simplifiant la vie des professionnels. Ainsi, une découverte de cette innovation, à la fois accessible et portable, s’annonce particulièrement prometteuse.

Les nouveautés de MediCapture pour l’imagerie vétérinaire en 2026

Cette année, MediCapture place la barre haut en présentant aiScope™ lors du VMX 2026 à Orlando. Ce logiciel pionnier fonctionne directement sur les systèmes MTR et MVR, rendant l’IA médicale disponible sans ordinateur externe. Grâce à aiScope™, les équipes peuvent détecter et classer des objets en temps réel. Les images sont analysées sans délai, simplifiant ainsi les procédures. Ce pas en avant transforme la formation et la pratique clinique, ouvrant de nouveaux horizons aux vétérinaires.

aiScope : l’IA médicale simplifiée sur les systèmes MTR et MVR

La force d’aiScope™ réside dans sa simplicité. Plus besoin de solutions complexes : tout se fait sur des appareils certifiés MTR ou MVR. Le logiciel génère automatiquement des boîtes de délimitation et des étiquettes sur chaque image. De futures mises à jour vont encore accélérer l’auto-annotation et l’export des données pré-étiquetées. Cela réduit le travail manuel et soutient l’apprentissage, aussi bien en salle d’opération qu’en formation.

Déploiement pilote d’aiScope™ et avantages pour la formation

Le déploiement débute lors des plus grands salons vétérinaires d’Europe et des États-Unis. Les universités et centres de recherche pourront tester la technologie jusqu’à la fin 2026. Cette phase pilote vise à affiner le logiciel et adapter ses fonctionnalités aux besoins du terrain. Grâce à la compatibilité open source, chaque établissement peut intégrer ses propres modèles IA. Ce choix favorise la collaboration et enrichit la base de données mondiale pour l’éducation vétérinaire.

Portabilité et accessibilité de l’IA sur le terrain avec MediCapture

Un autre atout fort réside dans la portabilité des systèmes MTR de MediCapture. Leur format compact permet de transporter l’IA même sur les missions les plus isolées. Alimenté par une simple batterie externe, l’appareil reste opérationnel pendant 8 heures. Les vétérinaires peuvent donc bénéficier de l’intelligence artificielle partout, pour toutes les espèces. Ce dispositif élargit l’accès à l’innovation technologique, même loin des grands centres urbains.

Pour résumer, MediCapture apporte une solution pratique et innovante avec aiScope™. Les professionnels vétérinaires accèdent plus facilement à la puissance de l’intelligence artificielle. Grâce à la simplicité d’utilisation et à la portabilité, cette avancée promet d’améliorer la qualité des soins et de la formation dans le monde entier.

Lisez notre dernier article tech : Passer de Safari à Chrome sur iOS devient un jeu d’enfant

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 21 janvier 2026
2 minutes de lecture
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

iphone 18 pro
iPhone 18 Pro : un prototype réaliste dévoilé !
il y a 34 minutes
AWOL Vision collabore avec Kirk Cousins pour lancer la série innovante Aetherion.
AWOL Vision signe un partenariat fort avec Kirk Cousins pour une expérience unique
il y a 1 heure
marathon-date-de-sortie
Marathon : Bungie confirme enfin la date de sortie de son shooter d’extraction
il y a 3 heures
Exegy acquiert NovaSparks et renforce sa position sur le marché des données financières.
Exegy franchit une étape clé avec l’acquisition réussie de NovaSparks
il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page