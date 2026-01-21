Passer de Safari à Chrome sur iOS devient un jeu d’enfant

Google vient de simplifier la vie des utilisateurs d’iPhone et d’iPad. En effet, le navigateur Chrome sur iOS intègre désormais une fonction qui permet d’importer directement les données de Safari. Jusqu’ici, changer de navigateur impliquait des manipulations complexes ou l’usage d’un ordinateur. Désormais, tout se fait en quelques étapes simples, directement sur l’appareil. Cette nouveauté marque une avancée importante pour ceux qui souhaitent utiliser Chrome comme navigateur principal sur iOS.

Une migration fluide des données de Safari vers Chrome

Google a ajouté une option dans Chrome pour iOS qui permet d’importer l’historique, les signets et les mots de passe depuis Safari. Les informations de paiement enregistrées peuvent aussi être transférées. L’objectif est de rendre la transition vers Chrome rapide et sans perte de données. Les utilisateurs n’ont plus besoin de recommencer à zéro ni de saisir à nouveau leurs identifiants.

Cette fonctionnalité repose sur un processus guidé. En effet, Chrome propose un guide pour exporter les données de Safari et les intégrer dans son interface. Pour rappel, Apple impose des règles strictes de confidentialité, ce qui empêche un accès direct aux données. Google contourne cette limite en offrant un outil simple et transparent. Le résultat est une migration fluide, accessible même aux moins expérimentés.

Chrome veut séduire les utilisateurs d’iPhone

Avec cette nouveauté, Google montre sa volonté de conquérir davantage d’utilisateurs sur iOS. En effet, Safari reste le navigateur par défaut sur iPhone et iPad, mais Chrome gagne en attractivité grâce à ses fonctions multiplateformes. Les utilisateurs peuvent retrouver leurs données synchronisées sur ordinateur, tablette et mobile. Cette continuité est un atout majeur pour ceux qui naviguent sur plusieurs appareils.

Google déroule ainsi le tapis rouge aux fidèles de Safari. En facilitant le passage à Chrome, il espère convaincre ceux qui hésitaient à changer. L’expérience utilisateur devient plus simple et plus cohérente. Cette stratégie pourrait renforcer la présence de Chrome dans l’écosystème Apple, où Safari domine depuis toujours. Pour les utilisateurs, c’est surtout la promesse d’un choix plus libre et plus pratique.