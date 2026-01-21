Windows 11 : une mise à jour express pour réparer les bugs du Patch Tuesday

Microsoft a publié une mise à jour urgente pour Windows 11 après les dysfonctionnements causés par le Patch Tuesday du 13 janvier 2026. Ce correctif vise à résoudre deux bugs critiques qui ont perturbé de nombreux utilisateurs. Selon la firme, ces problèmes affectaient aussi bien les particuliers que les entreprises, rendant certains postes instables dès l’installation des mises à jour cumulatives.

Windows 11 fait face à des bugs critiques qui bloquent les utilisateurs

Le premier bug empêchait certains PC de s’éteindre correctement. Par conséquent, les utilisateurs de Windows 11 version 23H2, avec une configuration spécifique, ne pouvaient plus utiliser la fonction « Shut down ». Ce problème, bien que rare, a provoqué une grande frustration chez ceux qui en étaient victimes.

Le second bug était plus répandu et concernait la connexion via Remote Desktop. De nombreux utilisateurs n’arrivaient plus à se connecter à distance à leurs machines. Ce dysfonctionnement a eu un impact direct sur les professionnels. En particulier, ceux qui dépendent du télétravail ou de la gestion de serveurs à distance.

Outlook et écrans noirs : des correctifs indispensables

Un autre problème majeur touchait Outlook, qui se bloquait régulièrement après l’installation de la mise à jour KB5074109. Ce bug a perturbé le travail quotidien de nombreux employés, ralentissant la productivité dans les entreprises. Microsoft a rapidement reconnu l’ampleur du problème et a déployé un correctif pour rétablir la stabilité de l’application.

En outre, certains utilisateurs ont également signalé des écrans noirs au démarrage. Bien que ce bug ne soit pas systématique, il a renforcé l’inquiétude autour de la fiabilité des mises à jour. Microsoft a assuré que les correctifs d’urgence corrigent ces dysfonctionnements et que les systèmes concernés devraient retrouver une stabilité normale.