CHIGEE XR-1 : la caméra moto innovante qui renforce votre sécurité

La CHIGEE XR-1 débarque sur le marché pour révolutionner la sécurité des motards. Cette nouvelle caméra embarquée sans écran s’installe discrètement sur votre moto. Elle promet de filmer chaque trajet tout en vous alertant en temps réel. Découvrez comment cette technologie s’adapte aux besoins des amateurs de deux-roues.

Fonctionnalités de la CHIGEE XR-1 : sécurité intelligente et discrétion

La CHIGEE XR-1 cible la protection sans complexité. Elle démarre automatiquement dès que la moto s’allume. Les caméras enregistrent à l’avant et à l’arrière à chaque sortie. Son atout majeur : des alertes vocales qui informent sur l’état de l’enregistrement ou de la carte SD. Vous pouvez vous concentrer sur la route sans vérifier un écran ou manipuler des boutons. L’appareil sait se faire oublier pour garder l’aspect d’origine de votre moto.

Performances vidéo et connectivité de la caméra embarquée

La caméra offre une qualité d’image en 1080p à 60 images/seconde, de quoi capturer chaque détail du trajet. Grâce à l’objectif grand angle de 136° et la stabilisation intelligente, les vidéos restent fluides et nettes. La XR-1 utilise le Wi-Fi 5 GHz pour transférer rapidement les vidéos vers l’application CHIGEE GO. Il est ainsi facile de revoir et partager ses enregistrements sans perdre de temps.

Protection renforcée : verrouillage d’urgence et mode parking

La fonction Emergency Lock ajoute une sécurité essentielle : elle protège automatiquement les vidéos importantes en cas de choc ou d’incident. Les séquences ne sont ainsi jamais effacées par accident. Le mode Parking Guard veille sur votre moto même lorsque vous n’êtes pas là. Un mouvement suspect pendant le stationnement réveille la caméra et déclenche l’enregistrement. C’est un véritable atout contre les actes de vandalisme ou les délits de fuite.

Installation, résistance et disponibilité de la CHIGEE XR-1

La CHIGEE XR-1 est conçue pour durer avec une structure solide certifiée IP69K. Elle résiste à la pluie, aux chocs et au lavage haute pression. Son design compact permet une installation facile et discrète, sans dénaturer votre moto. Une télécommande GPS en option améliore encore l’expérience. La caméra est déjà disponible sur le site officiel au prix de 219 USD.

Avec la CHIGEE XR-1, les motards profitent d’une solution discrète, sécurisée et connectée. L’appareil simplifie la gestion des enregistrements tout en renforçant la protection du véhicule. En résumé, cette caméra embarquée rend chaque trajet plus serein et sûr. Ceux qui veulent moderniser leur moto peuvent désormais miser sur la fiabilité et l’innovation de CHIGEE.

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