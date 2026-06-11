Actualités

CHIGEE XR-1 : la caméra moto innovante qui renforce votre sécurité

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 11 juin 2026
2 minutes de lecture
La CHIGEE XR-1 filme vos trajets à moto et protège efficacement votre sécurité.

La CHIGEE XR-1 débarque sur le marché pour révolutionner la sécurité des motards. Cette nouvelle caméra embarquée sans écran s’installe discrètement sur votre moto. Elle promet de filmer chaque trajet tout en vous alertant en temps réel. Découvrez comment cette technologie s’adapte aux besoins des amateurs de deux-roues.

Fonctionnalités de la CHIGEE XR-1 : sécurité intelligente et discrétion

La CHIGEE XR-1 cible la protection sans complexité. Elle démarre automatiquement dès que la moto s’allume. Les caméras enregistrent à l’avant et à l’arrière à chaque sortie. Son atout majeur : des alertes vocales qui informent sur l’état de l’enregistrement ou de la carte SD. Vous pouvez vous concentrer sur la route sans vérifier un écran ou manipuler des boutons. L’appareil sait se faire oublier pour garder l’aspect d’origine de votre moto.

Performances vidéo et connectivité de la caméra embarquée

La caméra offre une qualité d’image en 1080p à 60 images/seconde, de quoi capturer chaque détail du trajet. Grâce à l’objectif grand angle de 136° et la stabilisation intelligente, les vidéos restent fluides et nettes. La XR-1 utilise le Wi-Fi 5 GHz pour transférer rapidement les vidéos vers l’application CHIGEE GO. Il est ainsi facile de revoir et partager ses enregistrements sans perdre de temps.

Protection renforcée : verrouillage d’urgence et mode parking

La fonction Emergency Lock ajoute une sécurité essentielle : elle protège automatiquement les vidéos importantes en cas de choc ou d’incident. Les séquences ne sont ainsi jamais effacées par accident. Le mode Parking Guard veille sur votre moto même lorsque vous n’êtes pas là. Un mouvement suspect pendant le stationnement réveille la caméra et déclenche l’enregistrement. C’est un véritable atout contre les actes de vandalisme ou les délits de fuite.

Installation, résistance et disponibilité de la CHIGEE XR-1

La CHIGEE XR-1 est conçue pour durer avec une structure solide certifiée IP69K. Elle résiste à la pluie, aux chocs et au lavage haute pression. Son design compact permet une installation facile et discrète, sans dénaturer votre moto. Une télécommande GPS en option améliore encore l’expérience. La caméra est déjà disponible sur le site officiel au prix de 219 USD.

Avec la CHIGEE XR-1, les motards profitent d’une solution discrète, sécurisée et connectée. L’appareil simplifie la gestion des enregistrements tout en renforçant la protection du véhicule. En résumé, cette caméra embarquée rend chaque trajet plus serein et sûr. Ceux qui veulent moderniser leur moto peuvent désormais miser sur la fiabilité et l’innovation de CHIGEE.

Lisez notre dernier article tech : Test – MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI, la carte mère Intel efficace et accessible ?

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 11 juin 2026
2 minutes de lecture
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Découvrez comment le capteur CMOS rayons X Sony améliore rapidité et précision.
Le capteur CMOS rayons X Sony promet une avancée spectaculaire
il y a 13 heures
Lab of Apparel Inc. Targets European and North American Fashion-Tech Markets with Hybrid AI Platform ‘The Fashion OS’… "Breaking the Apparel Manufacturing Black Box"
Révolution positive à VIVATECH 2026 : L’IA qui simplifie et éclaire la production textile
il y a 15 heures
Découvrez le UGREEN NASync DXP GT, un NAS rapide, fiable et flexible pour la maison.
UGREEN NASync DXP GT : la solution puissante pour un stockage fiable
il y a 17 heures
Le PETG impression 3D séduit par sa robustesse, sa polyvalence et ses promos eSUN.
Le succès du PETG impression 3D : polyvalence et offres à ne pas manquer
il y a 19 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page