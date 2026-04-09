PUBG s’offre une énorme mise à jour, voici Battlegrounds – Unbound

On casse les codes, on innove : tel est le credo de Krafton en annonçant PUBG: Battlegrounds – Unbound. Cette mise à jour majeure du battle royale amorce un virage inattendu en proposant une nouvelle expérience mêlant science-fiction, objectifs scénarisés et gameplay débridé. Et c’est pour ce mois !

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Que nous réserve PUBG: Battlegrounds – Unbound ?

Avec la mise à jour Unbound, PUBG: Battlegrounds ne se contente pas d’ajouter du contenu classique. Le mode est présenté comme une véritable rupture avec les règles établies du battele royale, en offrant une expérience sans contraintes. Le trailer, dévoilé le weekend dernier, montre le loot et même la survie qui ne suivent plus les codes traditionnels de PUBG.

L’un des éléments les plus marquants de Unbound réside dans son univers. Le trailer montre une version revisitée de Miramar, transformée en zone de conflit face à une menace extraterrestre. Exit le réalisme militaire habituel de PUBG : ici, on a une ambiance radicalement différente de celle du jeu d’origine, avec des situations de jeu inédites, potentiellement plus dynamiques et imprévisibles.

Au-delà de son esthétique, Unbound semble également introduire une nouvelle structure de gameplay. Le message “The big heist begins in May” laisse supposer de nouvelles missions de braquage, une mécanique encore peu exploitée dans PUBG. Pour le moment, il n’y a pas encore de détails concrets sur ce mode, il faudra donc attendre le mois prochain pour en savoir plus.

Néanmoins, Krafton insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un nouveau jeu, mais bien d’une évolution du titre existant. En d’autres termes, c’est comme un laboratoire d’idées pour renouveler l’intérêt autour de PUBG: Battlegrounds.

Vous pouvez voir la bande-annonce de la mise à jour dans la vidéo ci-dessous :

PUBG: Battlegrounds – Unbound sortira en déploiement progressif entre avril et mai 2026, avec un accent particulier sur le mois de mai pour les événements majeurs.