L’engagement des salariés chute en Europe : une inquiétante tendance

Le nouvel état des lieux de l’engagement des salariés inquiète les entreprises du monde entier. Selon le dernier rapport Gallup, de moins en moins d’employés se sentent impliqués dans leur travail. L’Europe reste la région où ce phénomène est le plus marqué. Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment pour les employés et les entreprises en 2025 ?

l’engagement des salariés en forte baisse au niveau mondial

L’étude Gallup révèle un constat préoccupant : seulement 20 % des salariés sont engagés à l’échelle mondiale. Ce niveau, le plus bas depuis 2020, continue de reculer pour la deuxième année consécutive. Les conséquences économiques sont immenses, avec plus de 10 000 milliards de dollars perdus en 2024 à cause de la baisse de productivité. En particulier, le désengagement des cadres pèse lourdement, leur implication ayant chuté de neuf points depuis 2022.

l’europe, championne du désengagement des employés

Malheureusement, l’Europe détient un triste record : seulement 12 % des salariés s’y déclarent engagés, soit le taux le plus bas du monde. Certains pays affichent des chiffres encore plus faibles comme la Croatie et la Pologne avec 7 %, ou la France à 8 %. Toutefois, quelques exceptions existent. L’Albanie atteint 32 %, tandis que la Suède culmine à 25 %. Ces hausses restent rares. La plupart des grandes économies européennes stagnent autour de 10 %.

optimisme et bien-être des travailleurs européens en 2025

Tout n’est pas négatif pour autant. En Europe, 57 % des salariés pensent que le marché est propice à la recherche d’un emploi, une donnée inédite pour la région. Les Pays-Bas se démarquent par un optimisme record. En matière de bien-être, l’Europe affiche aussi de bons résultats. 49 % des salariés sont épanouis, avec des pays nordiques en tête comme la Finlande et le Danemark. Cependant, le stress et la tristesse restent élevés, rappelant que le bien-être reste fragile.

En résumé, le faible engagement des salariés en Europe et dans le monde soulève de nombreux défis pour les entreprises. Si l’optimisme et le bien-être progressent, la question de l’implication au travail doit rester une priorité. Encourager un meilleur engagement pourrait contribuer à améliorer la productivité, mais aussi la satisfaction de chacun au quotidien.

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