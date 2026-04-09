Test – NETGEAR Nighthawk M7 : De la 5G dans votre poche

Que vous soyez un baroudeur, un professionnel en déplacement constant dont l’activité dépend d’une latence minimale, ou un véritable « data-vore », une question demeure : comment garantir une connexion stable quand le Wi-Fi public fait défaut ? C’est précisément là qu’entre en scène le Netgear Nighthawk M7. Bien plus qu’un simple gadget, ce routeur mobile 5G ambitionne de devenir la pièce maîtresse de votre équipement numérique, l’indispensable que l’on glisse dans son sac à dos avant chaque départ. Dans un monde où être hors-ligne est devenu un luxe (ou un cauchemar logistique), Netgear propose une solution haut de gamme pour transformer n’importe quel signal cellulaire en un réseau Wi-Fi domestique ultraperformant.

Unboxing et design

Le contenu de la boîte est relativement classique avec le minimum requis pour une utilisation rapide et efficace ! Point positif au point de vue écologique, aucun plastique n’est présent dans la boîte, seulement du carton. Pour les accessoires présents, cela commence par un câble USB-C de recharge et se termine avec l’extracteur de carte SIM. Le Netgear M7 dispose d’un simple slot de carte SIM. L’utilisation d’une eSim est bien entendu possible, que ce soit chez Netgear ou d’un opérateur tiers.

Le design n’est clairement pas le point fort de ce produit. Un pavé noir sans grand intérêt visuel et relativement imposant. (145 mm x 83,6 mm x 16,9 mm pour 240 g). Mais l’aspect physique importe peu dans ce genre de produit, il faut bien le mentionner. L’écran, de 2.4″, affiche les informations nécessaires comme le nombre d’appareils connectés, la quantité de donnée utilisé ou encore le mot de passe du point d’accès. La qualité de l’écran n’est pas exceptionnelle, mais permet malgré tout une lecture simple et rapide. Il n’est pas tactile, et la navigation entre les différents écrans (trois au total), se fera via l’unique bouton présent sur la tranche droite de ce Netgear Nighthawk M7.

Performances

Au-delà du design, relativement peu important, les débits sont quant à eux très importants. Et il faut l’avouer, ce « petit » routeur 5G fait très bien le boulot. La marque annonce des débits maximaux pouvant aller jusqu’à 3,6 Gbps (soit environ 450 Mo/s) via le protocole Wifi 7. Il faut donc que vos appareils puissent capter ce genre de débit afin de capter le maximum ! Dans mon cas, via mon smartphone, on peut vérifier que les débits indiqués sont largement tenus, et même un peu plus.

Pour mes tests, j’utilise une carte eSim délivrée par Netgear avec une enveloppe de données de 20 Go. Le débit d’upload est par contre en retrait comparé au téléchargement. Bien entendu, ces débits vont largement dépendre de votre localisation, du fournisseur de votre carte SIM/eSIM et assurément de votre matériel « récepteur ». Dans la capture d’écran ci-dessous, on peut noter un ping (latence) extrêmement élevé en téléchargement. Il est important de noter que cela ne se traduit pas du tout à l’usage. Par exemple, j’ai pu tester plusieurs parties de Fortnite en ligne et la fluidité réseau est excellente. Le ping moyen est à 55 ms. Avec ma connexion wifi classique, je suis à 25 ms. C’est deux fois moins, mais cela montre que le Netgear NightHawk M7 permettra sans problème de jouer à des jeux en ligne en déplacement.

Avec sa batterie de 3 850 mAh ce routeur permet d’offrir une autonomie d’une dizaine d’heures en partage de connexion. Largement suffisant sur le papier pour une journée normale, cette autonomie pourra se voir amputer de quelques précieuses minutes, voir heures, en fonction du nombre de périphériques connectés. Une batterie légèrement plus grosse aurait, je pense, été bienvenu.

Conclusion

Il faut être honnête, ce Netgear NightHawk M7 n’est malheureusement pas à la portée de tout le monde. Au vu de son prix, 559.99 € sur Amazon, la cible est clairement plus professionnelle que personnelle. Cependant, les performances délivrées sont à la hauteur de ce qu’annonce la marque et offre un haut confort d’utilisation. Le fait d’avoir un accès Internet de partout, que ce soit en France ou partout dans le monde, avec une possibilité de connecter jusqu’à 32 appareils est un réel confort pour les grands baroudeurs. De plus, sa compatibilité avec tous les opérateurs est en réel plus.

Vous pouvez donc vous procurer ce routeur et utiliser votre propre forfait. Si l’envie vous prends, les eSims Netgear sont disponibles avec une installation ultra-simple. Les forfaits proposés vont de 3 Go à 20 Go pour un prix allant de 10 € à 40 €, pour l’Europe. Le prix pourra varier encore en fonction des pays.

Malgré son prix quelques points noirs sont à mentionner comme la qualité de l’écran, et notamment l’absence de tactile. L’autonomie également aurait pu être amélioré si je peux être un peu tatillon, 10 heures seront en effet suffisantes pour la majorité des utilisateurs. Dans la globalité, le Netgear Nighthawk M7 est un excellent produit pour offrir une connectivité stable et efficace à n’importe quel endroit.

Produit disponible sur NETGEAR Nighthawk M7 | Routeur WiFi 5G Portable avec eSIM | Hotspot Wi-FI débloqué | Compatible SIM Physique et eSIM Tout opérateur | 5G/4G/LTE | Wi-FI 7 | Jusqu’à 3,6 Gbit/s | MH7150

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