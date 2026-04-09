On a maintenant la date de sortie officielle de Call of the Elder Gods

Après sa présence au Future Games Show de juin 2025, Out of the Blue Games sort enfin de son silence pour dévoiler son prochain jeu d’aventure et de puzzles Call of the Elder Gods. Suite spirituelle de Call of the Sea, ce nouvel opus reprend l’ADN lovecraftien du premier jeu, tout en promettant une expérience plus dense. Si vous êtes fan de mystères cosmiques et d’énigmes à se casser la tête, marquez vos calendriers : le jeu arrive dans un petit mois.

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Call of the Elder Gods, c’est quoi ?

C’est à travers un ultime trailer que Out of the Blue Games a annoncé la date de sortie de Call of the Elder Gods. Le puzzle game lovecraftien sortira donc dès le 12 mai 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Il sera également disponible en Day One dans le Xbox Game Pass Ultimate.

L’intrigue de Call of the Elder Gods ne trahit pas ses origines. Situé 30 ans après les événements de Call of the Sea, le jeu met en scène Harry Everhart et son étudiante Evangeline Drayton. En quête de leurs proches disparus, nos deux protagonistes partagent un mal commun : ils sont victimes de visions et d’apparitions inquiétantes. La dimension psychologique reste bien sûr au cœur de l’expérience, avec un un récit fortement inspiré de l’œuvre de H.P. Lovecraft, notamment The Shadow Out of Time.

Côté gameplay, Call of the Elder Gods repose toujours sur une exploration à la première personne, sans combat. Par contre, l’observation et la réflexion seront des atouts cruciaux pour en venir à bout. Tout au long de leur progression, les joueurs devront décrypter des énigmes complexes dans des environnements riches en détails. L’aventure s’étend également bien au-delà d’une simple île isolée. Ici, plusieurs régions du monde seront explorables, avec des décors variés allant de ruines anciennes à des lieux défiant les lois du temps et de l’espace.

Vous pouvez regarder la dernière bande-annonce du jeu dans la vidéo ci-dessous :

Alors, conquis ? Si vous l’êtes, rendez-vous le 12 mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.