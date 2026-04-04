Mortal Shell 2 se dévoile avec 11 nouvelles minutes de gameplay  

Assisterait-on à un concurrent sérieux à Dark Souls et Elden Ring ? En tout cas, c’est ce que les dernières images de Mortal Shell 2 laissent à penser. Hier, Cold Symmetry a dévoilé la première bande-annonce de gameplay de son prochain souls-like. Et dès les premières secondes, on sent de l’évolution comparé au premier opus, tant sur le plan du level design que du système de combat. Tout à savoir ci-dessous.

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Un monde plus ouvert et plus dense pour Mortal Shell 2

La bande-annonce de Mortal Shell 2, d’une durée de 11 minutes, dévoile trois “Shell”, les protagonistes du jeu. Les joueurs pourront donc choisir entre Tiel l’Acolyte, Eredrim le Vénérable et Proxima la Chasseuse de couvain. Le décor est également planté : dans ce deuxième opus, on va explorer le monde sombre et dangereux de Fallgrim.

Et en parlant de monde, c’est la toute première évolution marquante du jeu. Là où le premier opus proposait des espaces plus confinés, Mortal Shell 2 mise sur un environnement en monde ouvert, peuplé de monstres sombres et sanguinaires. Cold Symmetry promet également de “respecter le temps des joueurs”, avec une carte plus compacte. Certes, la direction artistique est toujours aussi oppressante, mais cette fois, elle gagne en variété et en lisibilité.

La mécanique centrale de possession de corps, signature de la licence, est toujours au menu. Comme dans le premier opus, les formes dormantes de guerriers oubliés sont disséminées à travers le jeu. Une fois découvertes, les joueurs pourront les réveiller et les posséder, afin de débloquer de nouvelles capacités. Ils auront toutefois fort à faire, car Fallgrim comptera plus de 60 donjons à explorer.

Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce de gameplay dans la vidéo ci-dessous :

Mortal Shell 2 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S cette année. La date de sortie précise reste encore inconnue. Toutefois, une édition collector spéciale du jeu, exclusive sur PS5, est d’ores et déjà disponible à la précommande. Elle embarquera un livre d’illustrations, un boîtier Steelbook exclusif et des reproductions d’art en édition limitée.