Hunter: The Reckoning – Deathwish est de retour dans l’univers World of Darkness

Clap de fin pour le Xbox Partner Preview 2026, la conférence en ligne durant laquelle Xbox dévoile les jeux tiers à venir sur Xbox Series X|S, PC et Game Pass. Et parmi eux, il y a Hunter: The Reckoning qui refait surface avec un nouvel opus baptisé Deathwish. Les joueurs pourront replonger dans l’univers de World of Darkness en 2027, avec une approche bien plus mature que ses prédécesseurs. Tout ce qu’il faut savoir ci-dessous.

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Un virage RPG assumé pour Hunter: The Reckoning – Deathwish

Développé par Teyon, déjà connu pour RoboCop: Rogue City, Hunter: The Reckoning – Deathwish est un RPG narratif à la première personne, qui se déroule dans une version sombre et contemporaine de New York, au cœur de l’univers du World of Darkness. Vous incarnerez un chasseur de créatures surnaturelles évoluant dans une société où vampires, loups-garous et autres entités coexistent dans l’ombre. L’expérience repose sur une immersion forte et une narration dynamique, où chaque décision influence le déroulement de l’histoire.

Le jeu se distingue également par sa liberté d’approche. Dans Hunter: The Reckoning – Deathwish, chaque situation peut être abordée de différentes manières. Le joueur peut ainsi choisir entre combat frontal, infiltration, ou résolution via le dialogue et l’enquête. Cette structure permet d’adapter son style de jeu tout en impactant les conséquences narratives, avec plusieurs embranchements possibles et des fins variées.

“Nous voulions proposer une approche permettant au joueur de créer son personnage selon sa propre vision”, déclare Piotr Łatocha, le game director de Teyon. “Nous tenons vraiment à prendre en charge des personnages et des styles de jeu très variés, non seulement en matière de combat et d’action, mais aussi dans la manière d’aborder les différents problèmes et de réagir face aux autres. Vous pouvez incarner un personnage très serviable, ou au contraire vous comporter comme un vrai salaud, ce qui peut mener à une très, très mauvaise fin. Nous préférons laisser cette liberté de choix au joueur.”

Vous pouvez regarder la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Hunter: The Reckoning – Deathwish est attendu pour l’été 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu sera également compatible avec l’écosystème Xbox Play Anywhere.