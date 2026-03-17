Stupid Never Dies : le nouveau jeu d’action des vétérans de Capcom dévoile enfin son gameplay

Quand le géant NetEase a décidé d’abandonner bon nombre de ses studios ces derniers temps, il en a quand même gardé une poignée sous la main. L’un d’entre eux, le studio GPTRACK50 a d’ailleurs dévoilé une nouvelle bande-annonce de son prochain jeu Stupid Never Dies lors du Future Games Show: Spring Showcase 2026. C’est sa première vraie bande-annonce de gameplay, après le teaser musical montré aux Game Awards 2025.

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Stupid Never Dies, du zombie et du love

Présenté pour la première fois lors des The Game Awards 2025, Stupid Never Dies est le premier projet du studio GPTRACK50 dirigé par Hiroyuki Kobayashi, ancien producteur de Devil May Cry et Resident Evil 4. Les joueurs incarneront Davy, un mort-vivant vivant dans un monde dominé par les monstres. Son destin bascule lorsqu’il découvre Julia, une humaine congelée dans un vieux centre commercial abandonné.

Tombé amoureux d’elle, Davy décide de partir à l’aventure afin de trouver le pouvoir nécessaire pour la ramener à la vie. Sur sa route, il sera guidé par l’excentrique scientifique Dr. Frank, qui l’encourage à explorer des donjons infestés de créatures pour gagner en puissance. Le titre se présente comme un “Blazing Fast Growth 3D Action RPG”, mettant l’accent sur une progression rapide du personnage. Les joueurs devront affronter une grande variété d’ennemis, dont des loups-garous, des harpies ou encore des golems.

La nouvelle bande-annonce montre d’ailleurs un système de combat particulièrement nerveux, dans la tradition des jeux d’action japonais. Les affrontements reposent sur des combos rapides, des finishers spectaculaires et des attaques spéciales, rappelant l’ADN des productions auxquelles Kobayashi a contribué dans le passé.

Regardez :

La mécanique la plus originale de Stupid Never Dies repose sur le système baptisé Style Eat. Davy peut dévorer le cœur de ses ennemis afin d’absorber leurs pouvoirs et adopter différents styles de combat.

Au total, 11 styles seraient disponibles, chacun offrant des capacités spécifiques. Parmi ceux aperçus dans la bande-annonce figurent notamment :

Werewolf , orienté vitesse et agressivité

, orienté vitesse et agressivité Harpy , spécialisé dans les attaques à distance

, spécialisé dans les attaques à distance Golem , basé sur la puissance brute

, basé sur la puissance brute Vampire, permettant d’utiliser des attaques liées aux chauves-souris

Une sortie prévue en 2026

Stupid Never Dies est actuellement prévu sur PC et PlayStation 5. Sa sortie sera pour cette année 2026, sans date précise pour le moment.