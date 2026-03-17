Incontournable : Les innovations Xiaomi boostent votre quotidien

Xiaomi vient de révéler les toutes dernières nouveautés de son écosystème connecté. La marque, déjà bien connue pour ses smartphones et objets connectés, s’impose de plus en plus comme un acteur incontournable de la mobilité urbaine, du suivi santé et des accessoires high-tech malins. Cette fois, elle frappe fort avec la série Xiaomi Electric Scooter 6, la Xiaomi Watch 5, une nouvelle batterie externe ultra-fine, le Xiaomi Tag pour ne plus rien perdre, et les REDMI Buds 8 Pro pour des séances d’écoute sans compromis.

Mobilité urbaine, sécurité et performances : la série Electric Scooter 6

Avec cinq modèles – de l’Ultra au Lite – la gamme Xiaomi Electric Scooter 6 vise la polyvalence. Le fleuron, le modèle Ultra, s’appuie sur une puissance impressionnante de 1 200 W en mode Boost pour avaler pentes et rampes sans broncher. L’autonomie frôle les 75 km, la recharge se montre rapide, et la sécurité a été mise au cœur de la conception avec freins à disque, E-ABS, système TCS et résistance à l’eau IPX6. Xiaomi a soigné l’expérience avec un guidon ergonomique incurvé, un plateau large, et une interface moderne via écran couleur et application mobile.

Le modèle Pro surfe sur les mêmes atouts, avec 70 km d’autonomie, double suspension confortable, large plateau et clignotants intégrés. Chaque citadin peut ainsi trouver trottinette à son pied, du modèle Lite abordable à la version Ultra ultra-équipée.

Xiaomi Watch 5 : un concentré de technologie au poignet

La nouvelle montre connectée Xiaomi Watch 5 propulse l’expérience utilisateur dans une nouvelle dimension grâce à Wear OS by Google, l’accès natif à Google Gemini et des gestes intelligents qui facilitent les tâches du quotidien. Pratique, la montre gère la santé, l’activité, la navigation GPS double bande pour le sport, et assure des paiements sans contact avec Google Wallet. L’autonomie peut grimper jusqu’à 18 jours en mode éco, dans un boîtier aussi robuste qu’élégant en acier et verre saphir.

Accessoires ingénieux : Power Bank, Tag et REDMI Buds 8 Pro

Côté accessoires, Xiaomi s’aligne sur les usages nomades. La UltraThin Magnetic Power Bank 5000 vous sauve la mise : à peine 6 mm d’épaisseur, eau poids plume de 98 g, mais jusqu’à 15 W de charge rapide en magnétique ou filaire. Le tout pensé pour glisser dans n’importe quelle poche. Avec le Xiaomi Tag, vous ne perdez plus vos clés ou votre sac : compatible Apple et Google Localiser, il propose aussi un mode perdu et la recherche collaborative, en toute confidentialité.

Enfin, les REDMI Buds 8 Promisent sur un son Dolby Audio, une réduction du bruit active jusqu’à 55 dB, des basses profondes et jusqu’à 33 heures d’autonomie avec le boîtier. Parfaits pour les conversations et la musique même dans les environnements bruyants, ils embarquent des commandes tactiles, la connexion double Bluetooth et une résistance IP54.

Tous ces produits sont déjà disponibles chez Xiaomi et les partenaires agréés. Alors, prêt à booster votre quotidien avec ces innovations ? Quelle nouveauté vous séduit le plus ? Partagez vos impressions ou vos envies dans les commentaires et sur nos réseaux !