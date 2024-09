Yaber dévoile les impressionnants projecteurs K3 et K3 Pro

Le 4 septembre 2024, Yaber a dévoilé ses nouveaux modèles K3 et K3 Pro de la série de projecteurs Home Cinéma lors de l’IFA Berlin. Ce lancement marque une avancée majeure dans le domaine du divertissement à domicile. Découvrez toutes les nouveautés de ces projecteurs.

introduction des projecteurs K3 et K3 Pro de Yaber

Yaber, réputé pour ses projecteurs de divertissement, lance les nouveaux K3 et K3 Pro. Ces modèles sont des améliorations du célèbre K2s. Ils introduisent deux technologies uniques : la technologie de refroidissement CoolSwiftTM et la technologie optique NovaGlowTM. Ces innovations visent à offrir une meilleure qualité d’image et une utilisation prolongée.

technologie avancée et performance audio

La série K3 propose une expérience cinématographique avec une résolution FHD de 1080 p et une luminosité de 1 600 lumens ANSI. Elle projette de 40 à 200 pouces, même dans les pièces lumineuses. La technologie NovaGlowTM assure des images nettes et éclatantes. Le système audio intégré, avec deux haut-parleurs JBL 15 W et un son Dolby Audio, offre un son immersif. Le modèle K3 Pro inclut même un caisson de basses pour des graves améliorés.

caractéristique unique pour un confort optimal

Yaber a conçu la série K3 pour une utilisation facile. Un dongle TV intégré donne accès à plus de 7 000 applications comme Netflix et Disney+. Le K3 peut être contrôlé à distance par commandes vocales, et la technologie NFC Tap facilite le transfert de contenu depuis des smartphones. De plus, un revêtement filtrant la lumière bleue réduit la fatigue oculaire.

disponibilité et prix des nouveaux projecteurs Yaber

Le modèle K3 est vendu à 499 $ aux États-Unis et à 599 € en Europe. Le K3 Pro, avec un caisson de basses, est proposé à 599 $ aux États-Unis et à 649 € en Europe. Ces projecteurs peuvent être achetés sur le site officiel de Yaber. Lors du même événement, Yaber a également présenté le L2s, un nouveau modèle lancé au quatrième trimestre, au prix de 239 €.

En conclusion, la série K3 de Yaber promet d’améliorer l’expérience de divertissement à domicile avec des caractéristiques avancées et une facilité d’utilisation. Les technologies CoolSwiftTM et NovaGlowTM, combinées à des performances audio exceptionnelles, font de ces projecteurs un choix idéal pour les amateurs de cinéma à domicile.

