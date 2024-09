Lakeside Software acclamé par Gartner : une reconnaissance méritée

Le 4 septembre 2024, Lakeside Software a été reconnu comme leader dans le tout premier Magic Quadrant™ de Gartner® pour les outils de gestion de l’expérience numérique des employés (DEX). Ce succès souligne l’importance croissante de la gestion de l’expérience numérique des employés dans les entreprises modernes.

reconnaissance par Gartner : un honneur pour Lakeside Software

Lakeside Software a atteint le statut de leader dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner pour les outils de gestion de l’expérience numérique des employés. Cette reconnaissance repose sur deux critères : la capacité d’exécution et l’exhaustivité de leur vision. En effet, Gartner estime que les leaders du marché possèdent les atouts nécessaires pour évaluer et améliorer continuellement la DEX.

avantages des outils de gestion de l’expérience numérique

Les outils de gestion de l’expérience numérique sont essentiels pour les entreprises. Grâce à eux, les équipes informatiques peuvent améliorer la qualité du travail des employés. Ces outils permettent de détecter et de résoudre rapidement les problèmes, d’améliorer la productivité et d’assurer des expériences utilisateurs fluides. Plus important encore, ils fournissent des données précises et exploitables pour des prises de décisions basées sur des faits.

perspectives et innovations : l’avenir de Lakeside Software

Le PDG de Lakeside Software, David Keil, a exprimé sa fierté d’être reconnu comme leader par Gartner. Il a souligné que les innovations de Lakeside en matière de DEX permettent aux entreprises de bénéficier de solutions priorisant les expériences utilisateurs et la robustesse des données. L’entreprise continue d’innover pour fournir des analyses basées sur des données de qualité et des solutions performantes.

En conclusion, la reconnaissance par Gartner confirme la position dominante de Lakeside Software sur le marché des outils de gestion de l’expérience numérique des employés. Les entreprises peuvent tirer parti de ces outils pour améliorer l’expérience de leurs employés, optimiser leurs performances informatiques et obtenir des résultats mesurables. Pour en savoir plus, visitez leur site web et découvrez comment ces solutions peuvent transformer votre entreprise.

Lisez notre dernier article tech : Nacon fait sensation à la Gamescom 2024 avec sa nouvelle manette