Mortal Kombat 1 : Conan le Barbare dévoile toute sa brutalité dans sa nouvelle bande-annonce

Quand les fans de SNK se régalent avec la révélation du gameplay de Mai Shiranui dans SF6, Netherrealm Studios fait honneur aux cinéphiles avec la présentation de Conan le Barbare, le prochain personnage invité de Mortal Kombat 1. Dans un livestream de 40 minutes environ, le studio dévoile toute la panoplie du héros des années 80, ainsi que le futur de la franchise. Style de combat, combos et compétition…on vous dit tout dans cet article.

Conan le Barbare dans Mortal Kombat 1 : Arnold à l’honneur (une fois de plus)

Pour la saison 2 de Mortal Kombat 1, Netherrealm Studios a mis pour thème le cinéma des années 80. Le studio a alors invité des vilains emblématiques des films de Warner Bros dans le jeu, aux côtés de Cyrax, Sektor, Noob Saibot. Après Ghostface, le vilain de Scream, c’est donc au tour de Conan le Barbare de faire son entrée dans Mortal Kombat 1. Il est également le deuxième personnage invité incarné par Arnold Schwarzenegger dans la franchise, le premier étant T-800 de Mortal Kombat 11.

Dévoilée dans un livestream de 40 minutes environ, la bande-annonce de Conan le Barbare montre de nombreuses références cinématographiques à travers son jeu de mouvements. On a alors les emblématiques coups à la glaive, ou encore le fameux “power crush” qui absorbe les coups de l’adversaire. Certes, il excelle moins dans le jeu aérien, mais c’est excusable, vu la carrure du personnage.

Ses coups de grâce également sont dévastateurs. D’abord, son Fatality consiste à trancher les bras de son adversaire, puis à faire bouillir son corps dans une grande marmite. Pendant le Brutality, Conan poignarde la tête de son adversaire, puis découpe le corps en deux au niveau de l’abdomen. Enfin, sa nouvelle finition de MK1 Animality le fait transformer en un énorme buffle, embrochant ainsi son adversaire avec ses cornes.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Et la suite ?

À part la présentation de Conan le Barbare, les producteurs de Mortal Kombat 1 dévoient également l’avenir du jeu dans les mois à venir. Il se pourrait alors qu’après la sortie du dernier DLC, Terminator T-1000, Netherrealm et Warner Brothers cesseront de soutenir le jeu. La raison à cela réside dans les faibles ventes de l’extension Khaos Reigns, critiquée négativement par les fans de la licence.

Néanmoins, côté esport, Mortal Kombat 1 tient encore le mât debout cette année. En effet, le jeu figure encore dans le top 8 de l’EVO Las Vegas, le plus grand tournoi des jeux de combat au monde. Il figure également dans la liste des jeux présents au Combo Breaker, VSFighting et CEO, des évènements notables dans le FGC mondial. Enfin, le premier Pro Kompetition 2025, le circuit compétitif officiel du jeu, se déroulera au Mexique le 22 et 23 février prochain.