ContractAssIst booste l’efficacité de gestion des contrats

La gestion des contrats est souvent un défi pour de nombreuses entreprises. C’est pourquoi Persistent Systems propose une solution : ContractAssIst. En effet, cette innovation, développée avec Microsoft, utilise l’IA pour simplifier et optimiser ce processus crucial pour les entreprises.

ContractAssIst : une gestion optimisée des contrats

ContractAssIst est une solution avancée qui simplifie la gestion des contrats. Ainsi, elle aide les entreprises à suivre facilement leurs nombreux contrats. De plus, en s’appuyant sur des outils de Microsoft, elle améliore la fluidité des opérations. Par ailleurs, l’intégration directe avec Microsoft Teams permet une collaboration en temps réel, essentielle pour éviter les inefficacités habituelles.

Intégration avancée avec les technologies Microsoft

ContractAssIst utilise des technologies de pointe comme Microsoft 365 Copilot et Azure AI. Cette intégration offre des recherches avancées et une sécurité renforcée des données. Les utilisateurs bénéficient aussi de l’analyse détaillée grâce au traitement du langage naturel. L’outil se distingue par sa capacité à rendre les processus transparents et vérifiables.

Améliorations clés pour l’efficacité des entreprises

ContractAssIst promet de nombreux bénéfices. Par exemple, une réduction de 95 % des emails grâce à des communications simplifiées. Les entreprises peuvent économiser jusqu’à 20 minutes par utilisateur chaque jour. De plus, elles constatent des économies importantes en coûts de licences. Ces améliorations clés permettent un travail plus fluide et efficace au quotidien.

En conclusion, ContractAssIst redéfinit le paysage de la gestion des contrats, en apportant des solutions innovantes aux entreprises. Grâce à son partenariat avec Microsoft, Persistent assure une expérience utilisateur simplifiée. Les gains en productivité et sécurité permettent aux entreprises de se concentrer sur leur développement. Cette solution montre comment l’intelligence artificielle peut transformer notre façon de travailler.

