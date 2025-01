Stray Kite Studios (BioShock, Borderlands) dévoilent leur jeu roguelike Wartorn 

Après avoir travaillé sur les très acclamés BioShock, Borderlands et Age of Empires, les membres de Stray Kite Studios annoncent leur premier projet original, baptisé Wartorn. Les premières images de la bande-annonce dévoilent un roguelike tactique, avec un lancement est prévu au printemps 2025. Si vous êtes fans de jeux de survie et de stratégie, Wartorn vous en mettra plein la vue. Synopsis, système de jeu…voici tout ce qu’il faut savoir.

Wartorn : de quoi ça parle ?

Décrit comme jeu combinant stratégie en temps réel et d’éléments de roguelike, Wartorn met les joueurs dans la peau de deux sœurs elfes. Ces dernières, voulant retrouver leur famille, entameront un voyage long et périlleux. En cours de route, elles devront faire des choix difficiles, où chaque décision impactera fortement leur périple. Selon Stray Kite, elles seront “confrontées à des dilemmes moraux et à des menaces internes et externes”.

L’univers fantastique de Wartorn présente également un environnement destructible non scénarisé mais piloté par la physique. Ce détail modifiera donc le cours de l’aventure selon la méthode d’approche du joueur. Comme tous les roguelike, le jeu permet d’obtenir des améliorations, des objets et de nouvelles capacités à chaque niveau franchi. Et en cas de difficulté, les joueurs peuvent ralentir le temps pour souffler le temps d’une seconde. En résumé, le but de Wartorn est simple : permettre aux joueurs de trouver un but au milieu du chaos.

“Wartorn met les joueurs au défi de naviguer dans le chaos d’un monde divisé tout en trouvant un but et une joie dans l’altruisme », déclare Paul Hellquist, directeur créatif de Stary Kite Studios. “Nous avons mis tout notre cœur à créer un jeu qui ne se contente pas de divertir, mais qui incite les joueurs à réfléchir profondément au sacrifice, à la survie et aux liens qui nous unissent. »

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Avant Wartorn, la firme a travaillé sur Assault on Dragon Keep : A Wonderlands One-Shot Adventure aux côtés de Gearbox et 2K Tiny Tina. Elle est également derrière une pléthore de mini-jeux dans Fortnite Creative. Parmi les membres de l’équipe se trouvent d’anciens développeurs de BioShock, Borderlands et Age of Empires. Ils seront naturellement un atout majeur dans ce que sera Wartorn lors de son lancement.

Le roguelike sera disponible en early access via Steam et Epic Games Store au printemps 2025.