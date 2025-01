CES 2025 : ces 6 accessoires pour iPhone vont vous surprendre

Le CES 2025 était le premier rendez-vous de l’année pour les technophiles. Bien entendu, plusieurs marques bien connues y étaient pour dévoiler leurs dernières technologies. D’autres marques, en pleine ascension, y présentaient également des produits étonnants et modernes qui pourraient révolutionner notre quotidien. Parmi les panoplies d’objets qui y étaient présentées, certains accessoires surprenants étaient destinés pour l’iPhone. Les voici !

« Planck », le petit SSD pour iPhone de ShiftCam

Il s’agit d’un mini support de stockage qui se branche sur le port de recharge de votre iPhone. Ce SSD de ShiftCam se distingue véritablement par son petit format, à peine plus grand qu’une clé USB. Le ShiftCam Planck a été annoncé en deux formats, 1 To à 189 dollars et 2 To à 299 dollars.

Un accessoire iPhone très pratique : la batterie nomade Stage PowerGrip de Belkin

Cet accessoire a particulièrement attiré les foules lors du CES 2025. Il s’agit d’une batterie nomade dont le design est similaire à un appareil photo numérique. Cette batterie se fixe à l’arrière de l’iPhone comme pour un MagSafe. Cet accessoire s’avérera sans doute pratique lorsque vous serez en déplacement. Pour le moment, Belkin n’a pas donné de détails sur la disponibilité et le prix de son produit.

Les écouteurs Komutr d’Atronic Designs peuvent se fixer au dos de votre iPhone

Vous oubliez souvent d’emporter votre boîtier d’écouteurs avec vous ? Cette solution de la firme Artronic Designs pourrait vous aider. Elle propose un boîtier d’écouteurs Komutr qui peut se fixer au dos de votre iPhone. Vous n’aurez donc plus qu’à y mettre vos écouteurs et vous n’aurez plus jamais à les oublier. Les écouteurs Komutr sont déjà disponibles en précommande depuis le 15 janvier, et les livraisons devront commencer en mars 2025.

La manette Mcon : un contrôleur de jeu qui se fixe à l’iPhone

La manette Mcon a été apportée par l’entreprise Ohsnap au salon CES 2025. Ce contrôleur de jeu se fixe à l’arrière de l’iPhone. Elle permet à son utilisateur de profiter d’une croix directionnelle, de deux joysticks ainsi que de plusieurs boutons. Grâce à tout cela, l’iPhone se transforme en une véritable console portable. De plus, cette manette peut être repliée et rangée au dos de l’iPhone. Vous pourrez ainsi l’emporter partout où vous allez.

Cette manette fait actuellement l’objet d’une campagne kickstarter et devrait se vendre plus tard à 149 dollars.

Un porte-carte à fixer au dos de l’iPhone

Vous avez besoin d’un porte-carte qui vous suit partout ? L’entreprise Moft a pensé à vous en créant un porte-carte qui peut s’intégrer au boîtier de votre iPhone grâce au magnétisme. Plus qu’un porte-carte, cet accessoire pour iPhone peut aussi se déplier pour devenir un support sur lequel vous pouvez mettre votre smartphone en mode paysage ou portrait. D’ailleurs, il serait également traçable.

Le « Swippitt », un grille-pain pour iPhone

C’est peut-être l’accessoire pour iPhone le plus insolite qui a été présenté lors du CES 2025. Imaginez une machine qui ressemble à un grille-pain ou une boîte à mouchoirs dont la fonction est de recharger votre smartphone en à peine deux secondes.

Le Swippitt ne fonctionne pas comme une technologie de charge rapide classique mais sur un système d’échange instantané de batterie. Mais pour ce faire, le smartphone doit avoir une coque spéciale appelée « Link », contenant une batterie additionnelle de 3 500 mAh.

Concrètement, lorsque cette batterie externe est presque vide, vous n’avez qu’à mettre l’appareil dans le boîtier Swippitt qui retire automatiquement la batterie vide pour la remplacer par une batterie pleine. Le hub peut contenir jusqu’à cinq batteries et coûte 450 dollars.