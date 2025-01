CES 2025 : Circular présente une bague connectée avec un ECG !

La start-up française Circular avait également participé au CES 2025, qui s’est déroulé à Las Vegas, le mardi 7 janvier au samedi 11 janvier 2025. À cette occasion, la firme a présenté la toute première bague connectée qui intègre un électrocardiogramme (ECG).

Une bague connectée validée par la FDA

Notons que la nouvelle bague connectée de Circular est un véritable dispositif médical, certifié par la Food and Drug Administration (FDA). La start-up compte déployer sa bague connectée dans des établissements médicaux dans le courant de cette année 2025. Le CEO de Circular, Amaury Kosman, a déclaré :

Nous nous sommes beaucoup concentrés sur l’aspect médical du produit. C’est la première bague connectée au monde qui contient un électrocardiogramme, certifié par la FDA, qui nous permet de faire de la détection d’arythmies cardiaques.

Pour information, Circular a été créée en 2019. La start-up a sorti sa première bague en 2022, aorès trois ans de recherche et de développement. Une version Pro est par la suite sortie en 2023. La nouvelle bague connectée portera donc le nom de « Circular Ring 2 » et sa commercialisation est prévue pour mars 2025.

La Circular Ring 2 embarquera les fonctionnalités déjà présentes sur les précédentes bagues

La bague connectée aura ainsi plusieurs usages, notamment la capacité de détecter la tachycardie ou encore les maladies artérielles. Outre ces fonctionnalités, cette bague embarquera aussi les fonctionnalités déjà présentes sur ses prédécesseurs. Les utilisateurs retrouveront ainsi les fonctions d’analyse du sommeil, le suivi de l’activité physique, la quantification du stress, etc. En outre, Amaury Kosman précise que :

Nous sortirons d’autres fonctionnalités médicales courant 2025, qui ne seront pas payantes, vous avez juste à acheter la bague.

La Circular Ring 2 représentera ainsi une toute nouvelle génération du produit. Son autonomie pourra durer jusqu’à 8 jours et il lui faudra juste 45 minutes de temps de recharge. Quant à son prix, il se situera entre 349 et 549 euros, selon le modèle et la couleur choisis par l’utilisateur.

Si cette bague vous intéresse, elle sera, dans un premier temps, disponible en vente sur le site de Circular, avant d’être commercialisée en magasin dans le courant de l’année.