6D Technologies transforme M1 avec succès numérique

6D Technologies marque un tournant dans le secteur de la transformation numérique avec sa récente collaboration avec M1 Limited. En intégrant la plateforme innovante Canvas, M1 a repensé ses services Prepaid et Maxx, offrant ainsi une expérience enrichie à ses utilisateurs. Découvrons comment cette métamorphose a révolutionné le paysage technologique de l’entreprise.

Migration vers Canvas : une réussite pour M1

En seulement 15 mois, M1 Limited a migré ses abonnés Prepaid et Maxx vers la plateforme Canvas de 6D Technologies. Cette transition a été effectuée sans encombre grâce à l’écosystème complet proposé par 6D. La migration a été un franc succès, permettant à M1 d’améliorer significativement sa prestation de services et son efficacité.

Améliorations opérationnelles et expérience client

La modernisation a apporté des bénéfices tangibles. Les abonnés de M1 profitent désormais de services plus efficaces et rapides. La nouvelle plateforme a réduit les délais de mise sur le marché. Grâce à cette initiative, l’expérience client est nettement améliorée, permettant à M1 de se concentrer sur la pérennisation de ses activités.

La technologie derrière la transformation de M1

La plateforme Canvas intègre diverses fonctions, telles que la gestion avancée de la relation client et un catalogue de produits unifié. 6D Technologies a également introduit des outils comme Magik pour la gestion des campagnes et Aureus pour les recharges électroniques. Ces solutions ont permis à M1 d’optimiser ses opérations, tout en garantissant des efficiencies opérationnelles et des services améliorés aux clients.

En conclusion, la collaboration entre 6D Technologies et M1 est une réussite exemplaire de transformation numérique. Grâce à Canvas, M1 a su moderniser ses services et devenir une entreprise plus agile. Ce succès, soutenu par l’innovation technologique, souligne la capacité de 6D Technologies à redéfinir le secteur des télécommunications. Le futur s’annonce prometteur pour M1 alors qu’elle continue à innover et servir ses clients.

Lisez notre dernier article tech : CES 2025 : ces 6 accessoires pour iPhone vont vous surprendre