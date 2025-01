CES 2025 : LG dévoile un écran transparent OLED sur un réfrigérateur

Le CES 2025 a été le théâtre du lancement d’innovations dans le domaine de la cuisine intelligente. Justement, LG a profité de cette occasion pour dévoiler un réfrigérateur intégrant un écran OLED transparent. Son nom ? LG Signature OLED.

Que peut faire l’écran de ce réfrigérateur ?

Le LG Signature se présente sous la forme d’un réfrigérateur multiportes, comportant une datte OLED transparente de 28 pouces. La démonstration a révélé que l’écran permet de contrôler les réglages de l’appareil. Par exemple : définir la température dans les différents espaces, lancer la formation des glaçons – l’utilisateur a le choix entre trois formes et calibres différents –, gérer les zones convertibles, etc.

Par ailleurs, ce réfrigérateur permet de choisir des fonds d’écran pour apporter une touche de personnalisation à votre cuisine. Plus intéressant encore, cet écran transparent peut donner accès aux mails, à l’agenda, aux To do lists ainsi qu’aux playlists de l’utilisateur.

LG intègre des technologies de pointe à son écran transparent OLED

Lorsqu’on ouvre ce réfrigérateur multi-portes, on découvre que LG a intégré des fonctionnalités de pointe, comme la fonctionnalité « No Frost ». Celle-ci permet de maintenir une température constante et homogène tout en évitant la formation du givre ou de la glace dans la cavité. Cela réduit non seulement l’entretien du réfrigérateur mais aussi la consommation électrique.

En haut de l’appareil se trouve une caméra qui permet de filmer l’intérieur du réfrigérateur et d’enregistrer les entrées et les sorties des aliments. Cela peut ainsi aider l’utilisateur à optimiser sa liste de course. Mais ce n’est pas tout. Si vous vous retrouvez à court d’idées de repas, ce réfrigérateur de LG peut vous recommander des recettes sur son écran transparent en fonction des aliments qui restent dans le réfrigérateur.

LG n’a pas encore dévoilé les détails commerciaux de son appareil électroménager

Du côté du congélateur, il y a deux larges tiroirs avec une zone convertible pour transformer l’espace réfrigération en congélation et vice-versa. Il y a également un bac à légumes et un bac à viandes.

Notons également que les portes du réfrigérateur peuvent s’ouvrir et se refermer en effectuant une simple pression sur l’écran. Pour l’instant, le LG Signature OLED n’est qu’un prototype. Le fabricant n’a dévoilé aucune information sur sa capacité, sa classe énergétique, sa disponibilité ni son prix lors du CES 2025.