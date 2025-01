TEST – Philips Evnia 27M2N8500 : l’écran performant taillé pour le gaming

Le Philips Evnia 27M2N8500 a récemment rejoint le marché des moniteurs gaming haut de gamme. Avec son écran OLED QHD 27 pouces, une fréquence impressionnante de 360 Hz et des fonctionnalités exclusives comme l’Ambiglow, cet écran semble taillé pour les gamers exigeants. Mais est-il à la hauteur de ses promesses ? Nous l’avons testé en profondeur pour voir ce qu’il a dans le ventre. Maintenant, voyons ensemble si son prix de 749€ est justifié.

Le design élégant du Philips Evnia 27M2N8500

Dès le déballage, le Philips Evnia 27M2N8500 impressionne par son esthétique soignée. En effet, le choix d’un coloris blanc sobre et moderne s’intègre aisément dans une configuration minimaliste ou plus colorée. Par ailleurs, le pied est solide et relativement compact, ce qui représente un avantage pour les espaces de travail réduits. Cependant, son angle occupe légèrement plus d’espace sur le bureau. C’est un atout pour les setups encombrés, mais il faut rester vigilant si votre bureau manque de profondeur, afin d’éviter de vous retrouver trop proche de l’écran.

Cependant, on regrette des bordures d’écran un peu épaisses pour un produit de cette gamme. Si cela ne nuit pas à l’expérience immersive, un design plus affiné aurait renforcé l’aspect premium de l’écran.

Performance visuelle : couleurs vibrantes et noirs profonds du Philips Evnia 27M2N8500

Le passage à l’OLED s’avère être un choix gagnant pour ce modèle. Les couleurs sont riches, fidèles et éclatantes, tandis que les noirs affichent une profondeur inégalée. De plus, que ce soit pour explorer des paysages détaillés dans un jeu comme Red Dead Redemption II ou pour profiter de vos films préférés, le Philips Evnia 27M2N8500 offre une expérience visuelle de très haute qualité.

Avec une résolution de 2560×1440 pixels, le Philips Evnia 27M2N8500 offre un équilibre parfait entre netteté et fluidité, peu importe que vous jouiez, travailliez ou regardiez du contenu multimédia. Il convient aussi bien aux amateurs de gaming qu’aux créateurs de contenu.

360 Hz : une fluidité exceptionnelle pour les gamers compétitifs

Si vous jouez à des FPS tactiques comme Valorant ou CS:GO, alors vous comprendrez immédiatement la valeur des 360 Hz. Couplée à un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms, cette fréquence du Philips Evnia 27M2N8500 assure une réactivité optimale, éliminant le flou cinétique même dans les scènes les plus rapides.

Même si votre PC n’atteint pas 360 FPS dans des jeux gourmands comme Red Dead Redemption 2, l’OLED garantit une qualité visuelle irréprochable. Les couleurs et les contrastes restent bluffants, offrant une expérience immersive malgré des performances moindres.

Ambiglow : l’immersion lumineuse unique propre de Philips

La fonction Ambiglow, véritable signature de Philips, mérite une mention spéciale. Grâce à cette technologie, des LED disposées à l’arrière de l’écran projettent une lumière qui s’adapte aux couleurs affichées. Le résultat ? Une immersion renforcée, surtout dans les sessions gaming nocturnes ou lors du visionnage de films.



Cette fonctionnalité ne plaît pas à tout le monde. Cependant, si vous aimez personnaliser votre setup ou créer une ambiance lumineuse, l’Ambiglow reste un atout indéniable du Philips Evnia 27M2N8500

Philips Evnia 27M2N8500 : Une ergonomie bien pensée

Philips a misé sur une conception pratique avec cet écran. L’écran est très facile à monter : aucun outil n’est nécessaire. Une fois installé, le pied offre une stabilité irréprochable, même sur des bureaux peu stables.

Côté connectique, les ports (2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, hub USB) sont placés sous l’écran. Cette disposition rend l’accès pratique, quel que soit l’emplacement de votre PC.

Enfin, le menu de réglages est un modèle d’ergonomie. Contrôlable via un seul bouton, il propose des raccourcis pour changer rapidement de source ou ajuster les préréglages d’image. Tout est clair, simple et intuitif, même pour les moins technophiles.

Protection de l’écran OLED : une attention bienvenue de la part de Philips

On connait l’OLED pour offrir des images spectaculaires. Cela dit, il souffre aussi de son talon d’Achille : le burn-in. Philips a anticipé ce problème en intégrant des mécanismes de protection pour éviter ce phénomène. Entre les modes de repos et les ajustements automatiques de luminosité, le Philips Evnia 27M2N8500 profiter de cet écran en toute sérénité, même lors d’une utilisation prolongée.

Conclusion : un bon rapport qualité-prix

Avec un tarif qui avoisine les 749 €, le Philips Evnia 27M2N8500 se démarque dans la tranche médiane des écrans OLED gaming. Bien qu’il présente quelques défauts, comme des bordures légèrement épaisses, il offre des caractéristiques remarquables. Ses 360 Hz, son HDR400 et sa technologie Ambiglow en font un choix solide. Enfin, son design à la fois esthétique et fonctionnel renforce son attractivité.

Si vous recherchez un écran gaming polyvalent, capable de briller dans toutes les situations, le Philips Evnia 27M2N8500 est un bon choix. Vous ne regretterez pas l’achat de cet écran qui sera difficilement dépassé par les années. Sa qualité d’image, sa fluidité et ses options de personnalisation en font une valeur sûre dans sa catégorie.