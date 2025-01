Razer présente son nouveau laptop Blade 16 plus fin, plus intelligent, plus performant – CES 2025

La série Blade, c’est le produit phare de Razer dans le domaine des ordinateurs portable. Nous vous présentions d’ailleurs l’un de la famille, il y a peu, le Blade 15. À l’occasion du CES 2025, la marque au serpent met encore à jour sa gamme et présente la dernière mouture du Blade en version avec un écran de 16″. Performances, finitions, épaisseur, la marque à fait un gros travail d’amélioration sur beaucoup d’éléments. Petit tour de toutes les améliorations apportées !

Tout d’abord, malgré un ADN clairement et purement gaming, ce nouveau Blade 16 a eu droit à une belle cure d’amincissement. En effet, ce dernier, est désormais le plus fin des ordinateurs gaming conçus par la marque. Avec seulement 1.5 centimètre, il est 32% plus fin que la génération précédente. Une belle prouesse pour augmenter la portabilité. Côté puissance, vous pourrez compter sur la dernière génération de carte graphique, pouvant aller jusqu’à la NVIDIA RTX 5090. Il y a cependant du nouveau pour le processeur. Fini Intel, place dorénavant au concurrent direct, AMD. Bien entendu, c’est le haut du panier qui sera disponible, pouvant aller jusqu’au Ryzen™ AI 9 HX 370. Un cocktail puissant pour venir à bout de toutes les tâches complexe et gourmande. L’écran n’est pas en reste non plus et propose des caractéristiques à la hauteur de cette machine de guerre. En effet, comptez sur une dalle OLED d’une résolution QHD+ avec un taux de rafraichissement de 240 Hz.

Aucun tarif n’est encore disponible à l’heure où j’écris ces lignes. Mais il y a fort à parier que ce dernier risque d’être élevé. D’autant que même les matériaux utilisés sont de grande qualité avec un châssis en aluminium anodisé. Plus d’informations seront disponible pendant le courant du premier trimestre 2025.