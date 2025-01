Epsilor impressionne avec sa batterie militaire ultra-puissante

La société Epsilor dévoile une avancée majeure dans le domaine des batteries pour véhicules militaires. En effet, elle vient de lancer la batterie ELI-52526-GM. Cette batterie pionnière promet la capacité énergétique la plus élevée sur le marché. Partons à la découverte de cette innovation qui fera ses débuts lors de la conférence internationale à Farnborough.

Présentation de la nouvelle batterie ELI-52526-GM

La nouvelle batterie ELI-52526-GM de 25,2 V offre une performance exceptionnelle. Elle présente une capacité de 4 400 Wh / 174 Ah, ce qui la rend six fois plus puissante que les batteries plomb-acide traditionnelles. Sa densité énergétique est également 50 % supérieure à celle des batteries lithium-ion concurrentes. Epsilor mise sur cette avancée technologique pour favoriser les applications militaires.

Tests rigoureux pour une conformité militaire assurée

Au cours de l’année écoulée, Epsilor a fait passer les batteries 6T par des tests intensifs aux États-Unis. Ces tests certifient la conformité aux normes militaires MIL-PRF-32565C. La nouvelle batterie fait preuve de résilience face à des conditions extrêmes : froid, chaleur jusqu’à 500˚C et même pénétration de balles. Ainsi, elle répond aux exigences strictes de l’US ARMY.

Avantages des batteries lithium-ion pour la défense

Dans les dernières décennies, les batteries au lithium 6T de Epsilor ont séduit le secteur de la défense. Elles se distinguent par leur efficacité pour les missions silencieuses et la propulsion hybride. De plus, ces batteries sont essentielles pour les systèmes de robotique et d’énergie auxiliaire. Avec la COMBATT ELI-52526-GM, la sécurité et l’endurance sont garanties.

Pour conclure, Epsilor marque un tournant dans le domaine de l’énergie pour la défense. Grâce à sa batterie ELI-52526-GM, la marque franchit une étape cruciale en associant performance et sécurité. Cette innovation promet de redéfinir les standards pour les véhicules militaires. Les prochaines générations peuvent compter sur des solutions toujours plus puissantes et fiables.

