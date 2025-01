Test – Razer BlackWidow V4 Pro 75% : La marque au serpent se met au « custom » ?

Connu pour ses nombreux produits autour du monde gaming, Razer met désormais un pied dans un milieu assez niche, le monde des claviers custom. Un clavier custom permet une personnalisation poussée, allant jusqu’au remplacement à chaud des switchs. Le BlackWidow V4 Pro 75% est donc un clavier qui s’apparente à un clavier custom, offrant performances, qualité et compacité. Est-ce que c’est un coup réussi pour Razer ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui.

Unboxing

À savoir que ce BlackWidow V4 Pro 75% offre trois modes de connectivités possibles, dont le Razer HyperSpeed Wireless.De ce fait, nous retrouvons donc un dongle propriétaire, permettant notamment d’atteindre un polling rate de 4 000 Hz. Pour le reste, nous allons retrouver un câble USB-C, permettant la recharge ou l’utilisation filaire du clavier. Il y a également un outil permettant de facilement enlever les touches ainsi que les switchs. D’ailleurs, trois switch mécanique tactile orange Razer de 3ᵉ génération sont également présents dans ce packaging.

Design

Dans ce format compact, Razer a mis tout son savoir faire en termes de finitions et de confort de frappe. Mais vous pourrez remarquer en haut à droite la présence d’un petit écran. Ce dernier, avec une dalle OLED, permet d’avoir accès de nombreuses fonctionnalités, mais nous y reviendrons plus tard. Il est accompagné d’une molette ainsi que d’un bouton. Vous noterez que le clavier est vendu seulement en configuration QWERTY. En effet, si vous souhaitez avoir un clavier AZERTY, il faudra passer à la caisse. Sinon, ce BlackWidow V4 Pro 75% dispose de finitions de grande qualité, et le confort de frappe est vraiment incroyable. Sur l’arrière du clavier, nous retrouvons bien entendu de quoi surélever le clavier. Pour finir, un repose poignet pourra venir s’aimanter, offrant un confort supplémentaire pour vos longues sessions de frappe, comme l’écriture de cet article par exemple.

Confort de frappe

Vous vous en doutez, Razer n’y va pas avec le dos de la cuillère quand il s’agit de ses produits premium, le cas de ce BlackWidow V4 Pro 75%. Tout d’abord, il dispose de la dernière génération de switch mécanique tactile maison. Disponibles en trois versions, c’est la version orange qui est pré-installé. C’est le mariage parfait entre confort de frappe et sonorité légère. En effet, ce n’est pas le switch le plus bruyant de la gamme (c’est le vert), ni le plus silencieux (c’est le jaune). Pour les chiffres, ils disposent d’une distance d’activation de 3.5 mm avec un point d’activation à 2.0 mm. La force d’activation nécessaire est de 50 grammes. De plus, ils disposent de trois broches, parfait pour une compatibilité accrue peu importe la marque de votre clavier.

Afin de gérer le bel écran OLED intégré, il faudra comme d’habitude passer par Razer Synapse. Vous pourrez choisir les fonctionnalités à activer, comme l’affichage des températures CPU/GPU, la gestion du volume, de la luminosité, etc. La roulette associée à l’écran permet également de naviguer à travers les menus de manière simple et efficace. En outre, le confort de frappe est excellent. La sonorité également, un bon compromis entre bruit et feeling classique du clavier mécanique. Côté esthétique, ces switchs sont dotés d’un boîtier transparent pour un rendu RGB incroyable. Bien entendu, le clavier est compatible avec Razer Chroma. Razer ne lésine pas non plus sur la longévité de ses produits. En effet, ces switchs sont annoncés pour pas moins de 100 millions de frappes. Quelques années de frappes avant de changer ses derniers. Le changement est d’ailleurs ultra facile et rapide, avec les outils fournis avec ce BlackWidow V4 Pro 75%.

Conclusion

Ce BlackWidow V4 Pro 75% n’est pas à la portée de tout le monde. En effet, pour une fois, commençons par le prix de cette bête. Pour vous procurer ce clavier, comptez pas moins de 349.99€, disponible seulement en version américaine ou internationale ISO. Comme vu plus tôt, il vous sera possible d’acheter de nouveaux keycaps, pour environ 45€ chez Razer. La qualité de finitions, le confort de frappe ainsi que le son émis par les switchs sont de grandes qualités. Si vous êtes un bidouilleur, tout sera modifiable facilement, notamment avec un remplacement à chaud des switchs possible. À noter que les switchs d’autres marques peuvent être compatibles également. Côté connectivité, tout le monde sera servi avec une utilisation possible en filaire, en Bluetooth ou alors via du sans-fil 2.4 GHz. À noter que cette dernière connectivité pourra être conjuguée avec la technologie HyperSpeed pour augmenter le polling rate jusqu’à 4 000 Hz. Cela permet d’améliorer grandement la réactivité !

