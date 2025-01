CES 2025 : Cherry XTRFY : Les nouveautés qui vont révolutionner le gaming et la bureautique

CHERRY, expert mondial des périphériques d’entrée, promet d’électriser le CES 2025 avec une foule de nouveautés haut de gamme pour les secteurs du gaming et de la bureautique. Du 7 au 10 janvier, le public aura l’occasion de découvrir en avant-première ces innovations qui vont révolutionner notre manière de jouer, de travailler et de se connecter.

CHERRY : Nouveaux modes de jeu et de travail à l’horizon

Dans le secteur du gaming, CHERRY nous dévoilera la nouvelle génération du clavier ultra-rapide MX 8.3 TKL Wireless et MX 10.1 Wireless, les tapis de souris innovants GP6 et GP7, ainsi que le casque H3 Wireless. Des gadgets qui promettent d’élever l’expérience de jeu à un tout autre niveau.

Parallèlement, dans le domaine de la bureautique, CHERRY présente le clavier mécanique KW 300W MX, une première incursion de la marque dans le monde du hot swap. Il sera commercialisé dès le premier trimestre 2025, suivi de près par les autres produits dévoilés lors du CES 2025, qui seront disponibles dès le deuxième trimestre.

Au cœur de ces nouveautés

Le CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless a tout pour plaire aux gamers : une connectivité sans fil ultra-rapide, une personnalisation avancée et une qualité de fabrication premium. Quant au CHERRY XTRFY MX 10.1 Wireless, compagnon rêvé pour les adeptes de clavier low-profile et full-size, il promet une expérience de frappe rapide et fluide avec les mêmes fonctionnalités que le MX 8.3 TKL Wireless.

Le premier casque sans fil de CHERRY XTRFY, le H3 Wireless, est conçu pour répondre aux besoins de tous les gamers, avec un son optimisé pour l’esport. D’autre part, avec les tapis de souris haut de gamme GP6 et GP7, CHERRY XTRFY apporte une véritable révolution en matière de contrôle, de glisse et de précision.

Enfin, le clavier KW 300W MX combine confort et technologie pour répondre aux besoins des professionnels. Grâce à ses touches interchangeables à chaud, ce clavier peut facilement être adapté pour obtenir la sensation de frappe parfaite pour le travail à domicile ou le gaming occasionnel.

Ne ratez pas ces innovations qui feront bouger les lignes du gaming et de la bureautique en 2025. Partagez vos impressions et discutez-en avec d’autres passionnés de technologie !