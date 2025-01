CES 2025 : de nouvelles images du nouveau Virtua Fighter sont dévoilées

Un énorme retour en force, il n’y a que ces mots pour définir la situation de la licence Virtua Fighter en ce moment. Après son annonce lors des Game Awards 2024 et quelques fuites d’images sur la toile, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio remontent sur scène pour dévoiler de nouvelles images du prochain Virtua Fighter. Le nouveau jeu de baston de la licence, baptisé pour le moment “New VIRTUA FIGHTER Project” confirme ainsi les leaks des derniers mois avec une séquence de combat aussi épurée que “réaliste”. Appréciez !

New Virtua Fighter Project : symbole de puissance ?

Le Consumer Electronics Show 2025 bat actuellement son plein à Las Vegas. Parmi les invités du plus grand salon technologique du monde figure NVIDIA, qui a profité de l’évènement pour présenter sa nouvelle gamme de cartes graphiques. Et lors de sa présentation, la firme dévoile un bref aperçu du prochain Virtua Fighter en tant que concept de pré-développement.

Le choix de ce jeu n’est pas un hasard. Pendant la keynote de NVIDIA, le CEO Jensen Huang raconte qu’en 1993, la firme a commencé son aventure avec le processeur graphique NV1. Puis, SEGA l’a implanté sur ses bornes d’arcade Sega Titan Video pour faire tourner son jeu de combat Virtua Fighter: Remix. Et, avec l’avènement de ses cartes graphiques série 5000, NVIDIA rend honneur à Virtua Fighter en associant le prochain opus à la puissance du GPU.

Nous vous laissons apprécier les nouvelles images de “New VIRTUA FIGHTER Project” : *

Des images prometteurs…pour le moment

La vidéo confirme également les bribes d’images qui ont fuité sur la toile il y a quelques semaines. On voit également que Virtua Fighter 6 est fidèle à ses racines : il n’y a pas d’encombrement visuel, pas de barre de EX ou de jauges de super. Vous avez deux barres de santé, et c’est tout. Un interface utilisateur épuré mettant l’accent sur le combat et juste le combat. La séquence de baston est également bien chorégraphiée, imitant les scènes dans les films d’arts martiaux ou même dans un vrai combat.

Tous ces éléments avaient déjà contribué à la renommée de Virtua Fighter dans les années 90-2000, le plaçant comme un concurrent sérieux de Tekken. On espère donc les revoir dans le prochain opus. Toutefois, nous tenons à vous informer que la vidéo ci-dessus n’est pas une véritable séquence de gameplay, mais plutôt une « vidéo conceptuelle de pré-développement ». La qualité de l’image, la fluidité ou encore l’interface utilisateur peuvent donc encore changer au fil des annonces.

En attendant la date de sortie officielle du prochain VF, nous vous conseillons de vous mettre d’abord sur Virtua Fighter 5 R.E.V.O, disponible sur Steam le 27 janvier prochain.