CES 2025 : Saros, la nouvelle série phare de Roborock pour un nettoyage domestique efficace

Si vous adorez la technologie et rêvez d’une maison plus intelligente, plus propre et sans tracas, Roborock a des nouvelles passionnantes. La société de pointe en matière de robotique a annoncé sa participation au CES 2025 avec une série phare révolutionnaire de produits de nettoyage de maison intelligents, le Saros.

Saros : la nouvelle référence en matière de robotique domestique

Équipé de l’OmniGrip, le nouveau bras robotique intelligent et pliable de Roborock, le Saros Z70 est le dernier-né de la gamme phare de Roborock. Non seulement il offre des capacités de navigation, d’aspiration et de nettoyage haut de gamme, mais il ajoute également une nouvelle dimension au nettoyage automatique en transformant le robot aspirateur traditionnel en un véritable assistant domestique intelligent.

Cette série phare offre trois produits distincts : le Roborock Saros Z70, le Saros 10 et le Saros 10R. Chacun combine des fonctionnalités intelligentes basées sur l’IA avec un matériel de robotique de pointe, promettant une performance exceptionnelle pour les consommateurs.

Des produits innovants pour une maison plus propre et plus intelligente

Le Saros 10R, notamment, change la donne en matière d’intelligence des robots aspirateurs. Son nouveau système StarSight Autonomous System 2.0 utilise une technologie 3D Time-Of-Flight (ToF) et une caméra RGB alimentée par l’IA pour une cartographie 3D sans précédent de l’environnement et une détection d’obstacles.

Roborock ne s’arrête pas à la création de robots aspirateurs et introduit également une nouvelle gamme d’aspirateurs portatifs humides et secs, la série F25. Ces appareils sont dotés de caractéristiques uniques, comme une capacité de nettoyage profond à 180° (FlatReach) ou encore une brosse anti emmêlement.

L’innovation en matière de nettoyage intelligent continue

En complément, Roborock lance trois lave-linge séchants intelligents all-in-one : le Roborock Zeo One, Zeo Lite, Zeo Mini. Ces modèles offrent la technologie de séchage Zeo-cycle, qui utilise la capacité d’absorption supérieure de la zéolite pour protéger les tissus délicats sans chaleur extrême.

Pour résumer, avec son annonce au CES 2025, Roborock promet de réinventer la façon dont nous nettoyons notre intérieur, grâce à des produits innovants et intelligents. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur ces nouveaux produits excitants et n’oubliez pas de partager cette nouvelle avec tous les fans de technologie de votre entourage !