ASUS ROG : les nouveautés pour un gaming sans limites – CES 2025

ASUS ROG dévoile une gamme impressionnante de nouveaux produits au CES 2025, mettant en avant puissance et innovation. Entre cartes graphiques, PC portables, mini-PC et accessoires gaming, chaque produit repousse les limites des performances pour offrir une expérience exceptionnelle. Avec ces nouveautés, ROG redéfinit une fois de plus les standards du gaming.

Cartes graphiques : performances et refroidissement optimisés

ROG présente la série Astral GeForce RTX 50, dotée des nouvelles cartes RTX 5090 et 5080. Elles sont accompagnées d’une version refroidie par liquide, l’Astral LC RTX 5090. Ces cartes offrent des capacités de refroidissement inédites. C’est notamment grâce à un design à quatre ventilateurs et une chambre à vapeur optimisée.

En outre, GPU Tweak III et l’application MuseTree permettent de personnaliser les performances. Il est aussi possible d’explorer la créativité avec des outils alimentés par l’IA. Associées à l’alimentation ROG Thor III, ces cartes graphiques garantissent une expérience gaming fluide et puissante. Et c’est le cas même pour les jeux les plus exigeants.

PC portables : des machines conçues pour les gamers par Asus ROG au CES

Les modèles SCAR 16/18 intègrent les processeurs Intel Core Ultra 9 275HX et les GPU RTX 5090. Avec des écrans mini-LED 2,5K 240 Hz et un refroidissement avancé, ils assurent des performances optimales pour les jeux AAA. La série Strix G, quant à elle, combine puissance et design avec des options de processeurs AMD ou Intel et des GPU jusqu’à la RTX 5080.

Les portables ultra-fins Zephyrus G14/G16 offrent portabilité et puissance. Dotés de processeurs Ryzen AI et de GPU jusqu’à la RTX 5090, ils intègrent des écrans OLED haute définition. On retrouvera aussi des fonctionnalités avancées pour la création et le gaming.

Accessoires et solutions innovantes

Le GPU externe XG Mobile 2025 offre des performances de bureau dans un format compact grâce à la RTX 5090 et à une connectivité Thunderbolt 5. De son côté, le ROG NUC combine compacité et puissance avec un processeur Intel Core Ultra 9 et un GPU RTX 5080, idéal pour les gamers en quête de flexibilité.

Le ROG Rapture GT-BE19000AI, premier routeur Wi-Fi 7 IA, optimise la connectivité pour une expérience en ligne sans latence. Le moniteur OLED PG27UCDM, avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz et sa résolution 4K, offre une immersion visuelle inégalée.