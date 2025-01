Ghost of Tsushima: Legends aura droit à une adaptation en anime ! 

Le CES 2025 n’est pas seulement le plus grand salon technologique du monde. C’est aussi l’occasion pour quelques studios de dévoiler leurs projets vidéoludiques et cinématographiques. Durant sa présentation, PlayStation Productions annonce que l’univers de Ghost of Tsushima va s’étendre au-delà du jeu vidéo. En collaboration avec Aniplex, Sony Music et Crunchyroll, la firme dévoile donc une adaptation en anime basée sur la franchise, baptisée Ghost of Tsushima : Legends.

Que nous réserve le prochain anime de Ghost of Tsushima ?

Après le succès retentissant de Ghost of Tsushima et son DLC Ghost of Tsushima: Legends, Sony décide de faire pénétrer sa licence dans un nouveau territoire : l’animation. Hier, au CES 2025 de Las Vegas, PlayStation Productions dévoile qu’une adaptation animée appelée Ghost of Tsushima: Legends, est en préparation. L’anime se basera sur le mode multijoueur coopératif homonyme du jeu original, et devrait sortir en 2027.

La réalisation de Ghost of Tsushima: Legends sera assurée par Takanobu Mizuno, l’homme derrière Star Wars Visions: The Duel. Gen Urobuchi (Fate/Zero, Psycho-Pass) composera l’histoire. Quant au studio Kamikaze Douga (JoJo’s Bizarre Adventure OPs), il s’occupera de la partie animation. Tout ce beau monde travaillera sous l’égide de Sony Music, PlayStation Productions, Aniplex et la plateforme Crunchyroll. Ce dernier, rappelons-nous, est déjà la propriété de Sony depuis 2020.

Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions, a également rajouté quelques mots. “Le monde riche et immersif de Ghost of Tsushima et son mode Legends basé sur la mythologie japonaise constituent la toile parfaite pour ce projet. Aniplex est le partenaire idéal pour traduire le jeu vidéo à succès de Sucker Punch Productions en une nouvelle série animée époustouflante. » De son côté, le président de Crunchyroll Rahul Purini, a déclaré : “L’anime Ghost of Tsushima offrira aux fans une nouvelle façon passionnante de découvrir le jeu dans un style animé qui sera audacieux et révolutionnaire.”

Pour le moment, nous n’avons que ce concept art à vous mettre sous la dent. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous informer quand nous aurons plus de détails sur l’anime. Pensez à revenir plus souvent !