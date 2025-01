Roborock Saros Z70 au CES 2025 : L’assistant domestique qui réinvente le confort !

Il est temps de faire vos adieux à vos corvées ménagères grâce à Roborock Saros Z70. Roborock, un acteur mondial de premier plan dans le domaine des robots domestiques ultra-intelligents, repousse encore plus loin les limites de l’innovation. Présenté au CES 2025, le Saros Z70 combine à la fois un aspirateur robot haut de gamme et un assistant domestique automatisé grâce à l’IA, redéfinissant ainsi l’avenir du ménage intelligent.

OmniGrip : un bras robotique pour déplacer vos petits objets

La principale innovation du Saros Z70, c’est OmniGrip, un bras robotique pliable à cinq axes – une première mondiale. En effet, il peut se déployer pour nettoyer les zones habituellement inaccessibles et, de plus, ranger les petits objets comme les chaussettes ou les tongs pesant moins de 300g. Un exploit rendu possible grâce à une série de capteurs de précision, une caméra et une lumière LED. Si vous craignez pour la sécurité de vos enfants, pas d’inquiétude. Roborock équipe le Saros Z70 d’un bouton d’arrêt de sécurité et d’un verrou pour enfants

Un système de navigation révolutionnaire pour Roborock

Exit la tour LDS traditionnelle pour la navigation. En effet, Roborock équipe l’aspirateur robot Saros Z70 du système StarSightTM Autonomous System 2.0, qui exploite des capteurs 3D ToF à double lumière et des caméras RGB alimentées par l’IA. Grâce à cela, il propose une cartographie de l’environnement sans équivalent et une détection avancée des obstacles. Ainsi, le robot peut prendre des décisions intelligentes sur son fonctionnement ou le déploiement d’OmniGrip.

Saros Z70 : Une puissance d’aspiration impressionnante

Avec ses 22 000 Pa de puissance d’aspiration, le Roborock Saros Z70 promet un nettoyage impeccable. Il est doté d’un système anti-emmêlement double. Ce système combine une brosse principale FreeFlow™ et une brosse latérale FlexiArm Riser pour empêcher les cheveux de s’enrouler autour de l’aspirateur. Il assure ainsi un nettoyage hygiénique et efficace.

Multifonctions et convivial

Le Roborock Saros Z70 peut être acheté avec la station d’accueil multifonctionnelle Roborock 4.0, ce qui permet une recharge rapide en 2,5 heures. De plus, l’application Roborock améliorée rend l’utilisation encore plus simple et commode. En outre, la fonction SmartPlan™ 2.0 ajuste automatiquement les paramètres de l’aspirateur en fonction des données environnementales et de l’historique d’utilisation.

Grâce à toutes ces caractéristiques révolutionnaires, le Roborock Saros Z70 répond à vos besoins. Que vous soyez en quête de propreté, de praticité ou de technologie de pointe, il a tout pour plaire. Présenté au CES 2025, il s’affirme comme l’aspirateur robot du futur. Allez-vous succomber à cette innovation ? N’oubliez pas de partager vos impressions et de faire connaître cette nouveauté à vos proches.